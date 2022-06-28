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57 asal mı? 57 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematik dersinde yer alan konulardan birisi olan asal sayıların belirli kuralları bulunur. Kendisi ve 1 rakamına bölünebilen sayılara asal sayı denir. Asal sayılarla işlem yapanlar 57 sayısının asal olup olmadığını araştırabilir. Bir sayının asal olması için gereken şartlar nelerdir, 57 asal mı? 57 sayısı asal mıdır?

57 asal mı? 57 sayısı asal mıdır?

Bir sayının asal olması için bölenlerinin sadece kendisi ve 1 rakamının olması şartı aranır. Bunun yanı sıra rakamın ya da sayının pozitif tam sayı olması kuralı aranır. Bunun nedeni ise negatif tam sayıları bölebilen bir sayının daha olmasıdır. Negatif tam sayılar hem -1’e hem 1’e hem de kendisine bölünebilir.

121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

57 Asal mı?

Bir sayının asal olması bölenleri ile ilgili bir durumdur. Eğer sadece kendisine ve 1 rakamına bölünüyorsa o sayı asal bir sayıdır. 57 sayısı pozitif tam sayı olduğu için ilk kurala uymaktadır. Ancak 57 sayısını 1, 3, 19 ve 57 sayıları bölebilir. 57 sayısı sadece 1 ve kendisine bölünmediği, başka bölenleri olduğu için asal bir sayı değildir.

Ancak 50 ila 100 arasında şu sayılar asal olma özelliği taşımaktadır; 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97. Bu sayılar pozitif tam sayı olduğu ve sadece 1 ve kendilerine bölündüğü için asal sayıdır.

79 asal mı? 79 sayısı asal mıdır?79 asal mı? 79 sayısı asal mıdır?


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