Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte farklı serinleme yöntemleri de dikkat çekmeye başladı. Çin'in Şansi eyaletindeki Yünçıng kentinde kullanılan "çatı yağmuru" sistemi bunların en ilginç örneklerinden biri oldu.

Sistemde apartmanların çatısına yerleştirilen yüksek basınçlı nozullar, havaya çok ince su zerrecikleri püskürtüyor. Su damlacıkları sıcak havada buharlaşırken ortamdan ısı çekiyor ve çevrenin serinlemesine yardımcı oluyor.

8 DERECEYE KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Yetkililer, uygulamanın özellikle aşırı sıcak günlerde etkili olduğunu ve bina çevresindeki sıcaklığın yaklaşık 8 dereceye kadar düşebildiğini belirtiyor.

Sistem, suyun yere yağmur gibi akması yerine havada buharlaşacak şekilde tasarlandığı için sokaktan geçenlerin ıslanmadığı da ifade ediliyor.

Çatıdan yükselen sis bulutlarını gösteren görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.