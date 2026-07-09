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Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor

Çin'de uygulanan sıra dışı serinleme yöntemi sosyal medyada gündem oldu. Apartmanların çatılarından su sisi püskürterek çevreyi serinletmeye başladı. "Çatı yağmuru" adı verilen sistemin sıcaklığı 8 dereceye kadar düşürdüğü iddia ediliyor.

Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte farklı serinleme yöntemleri de dikkat çekmeye başladı. Çin'in Şansi eyaletindeki Yünçıng kentinde kullanılan "çatı yağmuru" sistemi bunların en ilginç örneklerinden biri oldu.

Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor 1

Sistemde apartmanların çatısına yerleştirilen yüksek basınçlı nozullar, havaya çok ince su zerrecikleri püskürtüyor. Su damlacıkları sıcak havada buharlaşırken ortamdan ısı çekiyor ve çevrenin serinlemesine yardımcı oluyor.

Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor 2

8 DERECEYE KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Yetkililer, uygulamanın özellikle aşırı sıcak günlerde etkili olduğunu ve bina çevresindeki sıcaklığın yaklaşık 8 dereceye kadar düşebildiğini belirtiyor.

Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor 3

Sistem, suyun yere yağmur gibi akması yerine havada buharlaşacak şekilde tasarlandığı için sokaktan geçenlerin ıslanmadığı da ifade ediliyor.

Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor 4

Çatıdan yükselen sis bulutlarını gösteren görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Tüm şehri böyle serinletiyorlar! Binaların çatısından akıyor 5

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