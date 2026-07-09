Bölgenin en zengin köyüydü! 3 bin kişinin yaşadığı evleri orman yuttu

Houtouwan köyü, Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Shengsi Takımadaları'nda yer alıyor. Sarmaşıkların tamamen kapladığı evleri, sessiz sokakları ve etkileyici manzarası nedeniyle son yıllarda dünyanın en ilginç terk edilmiş yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Adeta ormanın yuttuğu bu köy, artık yeşil hayalet köyü olarak anılıyor.

BÖLGENİN EN ZENGİN BALIKÇI KÖYLERİNDEN BİRİYDİ

Houtouwan, 1980'li yıllarda 3 binden fazla kişinin yaşadığı oldukça hareketli bir balıkçı köyüydü. Ancak köyün ulaşımının zor olması ve ana merkezlere uzak konumu nedeniyle 1990'lı yıllarda halk yavaş yavaş bölgeden ayrılmaya başladı. Göçün artmasıyla birlikte köy 2002 yılında resmen boşaltıldı.

Yıllar sonra boş kalan evler resmen doğa tarafından geri alındı. Deniz manzaralı yamaçlara kurulu evlerin duvarları ve çatıları sarmaşıklarla kaplanırken, bazı yapıların içinde hala eski eşyaların bulunduğu belirtiliyor.

BU GÖRÜNTÜLER KÖYÜ DÜNYAYA TANITTI

2015 yılında terk edilmiş köyün sarmaşıklar tarafından yutulmuş görüntülerini yansıtan fotoğrafların sosyal medyada viral olmasıyla birlikte bölge bir anda Çinli turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Ancak yetkililer ilk dönemde turist akını konusunda temkinli davrandı. Köyün yoğun ziyaretçi ağırlayacak altyapıya sahip olmadığını belirten yerel yöneticiler, ziyaretçileri bölgenin sakinliğini korumaya çağırdı.

TERK EDİLMİŞ KÖY ŞİMDİ TURİZM MERKEZİ

2017 yılında ziyaretçilerin köyü uzaktan görebileceği bir seyir platformu hizmete girdi. Köyü tepeden izlemek isteyen ziyaretçilerden giriş ücreti alınırken, köy içerisinde yürüyüş yapmak isteyen turistler için de ayrı bir ziyaret rotası oluşturuldu. Boş ve yıpranmış yapıların önüne güvenlik uyarıları yerleştirilirken, bölgeye gelen ziyaretçi sayısındaki artış adanın ekonomisine de katkı sağladı.

Yerel kaynaklara göre Houtouwan, yalnızca 2021 yılında yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladı. Turizmin adaya sağladığı gelir ise 3,3 milyon Çin yuanına ulaştı.

Houtouwan'ı ziyaret etmek isteyenler için en ideal dönem yaz ayları olarak gösteriliyor. Çünkü köyü kaplayan sarmaşıklar ve bitki örtüsü yazın en yoğun ve etkileyici görünümüne ulaşıyor. Bölgeye ulaşım ise oldukça zahmetli. Şanghay'dan ve Zhoushan'dan belirli saatlerde kalkan sınırlı sayıdaki feribotlarla Gouqi Adası'na ulaşılabiliyor. Ardından kısa bir kara yolculuğuyla Houtouwan Köyü'ne geçiliyor.

Zorlu ulaşımına rağmen Houtouwan, bugün doğanın insan yapıları üzerindeki gücünü gözler önüne seren en etkileyici destinasyonlardan biri olarak gösteriliyor.