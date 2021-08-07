6 Ağustos reyting sonuçları: Aşk Baş Belası, Mantık İntikam reyting birincisi kim oldu?

FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de MasterChef Türkiye, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti, gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.
6 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada FOX’ta ekrana gelen “Aşk Mantık İntikam”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye”, 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı. AB'de ise 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Aşk Mantık İntikam” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
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