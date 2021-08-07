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6 Ağustos reyting sonuçları: Aşk Baş Belası, Mantık İntikam reyting birincisi kim oldu?

07.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları, sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Fox TV, ATV, Kanal D, Star Tv, Show TV, TV8, TRT1 ve diğer kanallar, yapımlarıyla reytinglerde birbirleriyle yarışıyor.

6 Ağustos reyting sonuçları: Aşk Baş Belası, Mantık İntikam reyting birincisi kim oldu?

FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de MasterChef Türkiye, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti, gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada FOX’ta ekrana gelen “Aşk Mantık İntikam”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye”, 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı. AB'de ise 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Aşk Mantık İntikam” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

6 Ağustos reyting sonuçları: Aşk Baş Belası, Mantık İntikam reyting birincisi kim oldu?

6 Ağustos reyting sonuçları: Aşk Baş Belası, Mantık İntikam reyting birincisi kim oldu?

6 Ağustos reyting sonuçları: Aşk Baş Belası, Mantık İntikam reyting birincisi kim oldu?

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FOX
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