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  4. (Düzeltme) 6 aydır kayıp olan, 15 yaşında hamile kalan Özgenur kurtarıldı

(Düzeltme) 6 aydır kayıp olan, 15 yaşında hamile kalan Özgenur kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu. 6 aydır kayıp olan ve henüz 15 yaşında iken hamile kalan Özgenur, programa gelen ihbarlar sayesinde birkaç saat içinde bulundu.

Baba Mikail Yolcu, Esra Erol’da programına başvurarak kızı Özgenur’un Hakan Şenol (21) isimli şahıs tarafından 9 Temmuz tarihinde kaçırıldığını ve o günden beri kızından haber alamadığını söyledi. Daha önce de 5 kez aynı şahısla kaçan kızı Özgenur’un bir an önce bulunması için Esra Erol’dan yardım isteyen baba Mikail Yolcu, kızını yanında tutan Hakan Şenol ve ailesine gözyaşları içinde seslendi.

Yaşanan süreci anlatırken kızı Özgenur’u 14 yaşında iken kaçmasını engellemek için Hakan Şenol ile nişanladığını belirten baba Yolcu’nun bu tavrı izleyicilerden tepki aldı. Esra Erol ise “Kızını korumanın yolu bu yaştaki bir kıza nişan yapmak olmamalıydı” diyerek tepkisini gösterdi.

6 aydır kayıp olan ve hamile olduğu ortaya çıkan çocuk anne adayı Özgenur, Esra Erol’a gelen ihbarlar sayesinde birkaç saat içinde bulundu. Kaçırıldığı sırada henüz 14 yaşında olan ve uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan genç kız canlı yayında başına gelenleri anlattı. Esra Erol ise “Sana ve karnına bakınca içim acıyor” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

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