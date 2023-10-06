6 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Kader Bağları, MasterChef reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 6 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Kader Bağları ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 6 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları...

6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (29 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

29 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

TOTAL TOP 10 REYTİNG SIRALAMASI

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ARKA SOKAKLAR KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 ATES KUSLARI ATV

AB TOP 10 REYTİNG SIRALAMASI

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 YALI CAPKINI STAR TV

3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 TOP 10 REYTİNG SIRALAMASI

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 YALI CAPKINI STAR TV

3 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV



