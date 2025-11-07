6. kez alkollü yakalandı, 2044'e kadar ehliyetine el konuldu: "Biraz daha içeyim öyle geleyim karakola"

Bursa'daki polis çevirmesinde ilginç anlar yaşandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Süleymaniye Mahallesi Havaalanı caddesi üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. 28 yaşındaki sürücü Özkan Ş.'ye alkolmetre testi yapıldı.

6. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce 5 kez daha alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.

18 BİN 678 TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye 6. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

2044 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Sürücünün, ekiplerin alkol testinden sonra alkol içmeye devam etmesi dikkat çekti.

"YİNE PATLADIK! BEN BİRAZ DAHA İÇEYİM DE ÖYLE GİDELİM KARAKOLA"

Alkollü sürücü, "Yine patladık. Karakola gideceğiz de araba ne olacak. Babamla küsüm ben o gelemez. Babamı çağırmıyorum. Çekici çeksin aracımı. Ben biraz daha içeyim de öyle gidelim karakola. Yine yakalandık. Beni savcı bu sefer içeri atacak." demesi dikkat çekti.

BABASI ÇILDIRDI: "İNEGÖL'DE REZİL OLDUM YETER YA"

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sürücünün babası Cavat Ş.'ya araç teslim edildi. Oğluna sinirlenen baba Cavat Ş.," Öldürecen, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım Yarabbim. İnegöl'de rezil oldum yeter ya." dedi.

Engelli sürücü babasının aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır