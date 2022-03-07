6 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

6 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6 Mart Pazar akşamı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, ATV'de İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show, FOX'un sevilen dizisi Mahkum ve yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 6 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

6 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mart Pazar akşamı Yargı, İbo Show, Mahkum ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi farklı yapımlar yeni bölümleriyle ekrana geldi. 6 Mart reyting sonuçları belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

5 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre 5 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sıralaması şu şekilde:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

5 Mart total izleyici grubunda birinci Gönül Dağı, ikinci Kardeşlerim, üçüncü ise Survivor All Star oldu.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB Grubunda birinci olan yapım Gönül Dağı, ikinci yapım Survivor All Star, üçüncü yapım Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu olurken 20+ABC 1 Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

