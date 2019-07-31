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6’ncı kattan düştü! Mucize eseri kurtuldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 31.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Çin’de apartman dairesinin balkonuna tırmanan çocuk, 6’ncı kattan düştü. Apartman sakinleri, balkonun altına çarşaf açarak düşen çocuğu kurtardı.

Olay, Çongçing eyaletindeki Jiulongpo bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. 6’ncı katta oturan bir çiftin 3 yaşındaki çocuğu, balkon korkuluklarına tırmanarak balkonda asılı kaldı. Apartman sakinleri, çocuğun düşmek üzere olduğunu fark etti ve balkonun altına çarşaf açarak düşen çocuğu kurtardı. Çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocuğun balkona tırmanmaya çalıştığı, gücü tükenince aşağıya düştüğü görüldü.

Yetkililer, yaz aylarında balkon kapılarını ve camlarını açan aileleri, çocuklarını korumaları ve gözetmeleri konusunda uyardı. (DHA)

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çin Çocuk

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