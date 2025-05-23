6 sezondur devam ediyordu! Gibi dizisiyle ilgili üzen haber: Final yapıyor

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerinde yer aldığı Gibi, 6 sezondur izleyenleri kahkahaya boğuyor. Exxen'de yayınlanan diziyle ilgili ise sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.

"6. SEZONUYLA FİNAL YAPTI"

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın 'Az Önce Konuştum' programında paylaştığı bilgilere göre, dizinin final yaptığını açıkladı. Işık, Feyyaz Yiğit’ten bilgi aldığını, Yiğit’in son sezonda 'damakta tat bırakan' bir iş ortaya koyduğunu belirterek izlediğimiz sezonun son sezon olduğunu belirtti.