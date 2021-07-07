6 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi veya program birinci oldu?

6 Temmuz Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Maraşlı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Ada Masalı, TRT 1'de UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" ve FOX TV'de Aşk Oluversin Gari gibi yapımlar yayınlandı. Günlük yayımlanan dizi ve programların reytingleri, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “İtalya-İspanya UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Baht Oyunu”, 3.sırada Star TV’de ekrana gelen “Ada Masalı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “İtalya-İspanya UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Baht Oyunu”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



