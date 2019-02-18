6 yaşındaki çocuk tırmanma parkurundan yere böyle çakıldı

17 Şubat 2019 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen olayda, 1. sınıf öğrencisi Yakup Yusuf kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken ailesi, yaşadıkları durumu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Yaşadıkları olayı İHA muhabirine telefonda anlatan anne Ülkü Özdemir, “Çocuklarımızın sağlığı o kadar basit değil. Kimse çocuğunun o yükseklikten aşağı düşmesini istemez. Muhakkak onlarda bizim çocuğumuza düşürmek amaçlı kumpas kurmadı. Yine de daha dikkatli olabilirlerdi. Bu durum diğer aletler içinde geçerli. Eğlenceli olabilir ama can tehlikesi var. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Daha dikkatli olunmalı” dedi.

Oyun parkuru önünde herhangi bir yaş uyarıcı levhasının bulunmadığını öne süren Özdemir, şunları kaydetti:

“Benim çocuğum 6 yaşını bitirdi. Benim çocuğumdan daha küçükler de çıkıyordu. 6-7 yaş çıkabilir, çıkamaz diye bir uyarı levhası yoktu. Tırmanma parkuru hariç bir de salıncak var. O salıncakta da çocuklara yer veriliyordu. Önce ona binmişti oğlum çok korku. Oğlumu o salıncağa bindirdiğime pişman oldum. İyi ki, ondan fırlamadı. Yaşanan bu durum diğer çocukların başına gelmeyeceği anlamına gelmez. En azından daha fazla önlem alınabilir, daha bilinci görevliler başlarında bulunabilir.”