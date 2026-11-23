Rockstar Games'in 19 Kasım'da piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı da yeni oyunla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

FATİH ALTAYLI'DAN GTA 6 YAZISI

Türkiye'nin GTA 6 lansmanını ve ilk oyunları en fazla online izleyen ülkelerden biri, belki de oransal olarak birincisi olduğunu belirten Altaylı, "Bununla kıvanç duyuyoruz." dedi.

Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak işin aslı, Türkiye’deki oyun meraklılarının bu oyuna ekonomik nedenlerle ulaşamadıkları ve sadece uzaktan izleyebildikleri için bu denli yoğun bir izleme sayısına ulaşmış olabileceği kimsenin aklına gelmiyor galiba."

GTA 6'YA YÖNELİK "OLUMLU GELİŞME" DEĞERLENDİRMESİ

Yazısında oldu olası bu ve benzer oyunlara karşı çıktığını, gençlere kötü örnek olduğunu, suçu, suç üzerinden para kazanmayı normalleştirdiğini düşündüğünü, daha kaba saba bir nesil yetiştirmeye yaradığına inandığını paylaşan ünlü gazeteci, "Bu kez bu konuda biraz daha dikkatli olmuşlar galiba. Oyunda kadınlara ya da eşlere “düzgün davranmak” gerekiyormuş. Hatta yabancı kaynaklardaki yorumlarda bazı kadınların “GTA 6 sayesinde partnerim bana ilk kez çiçek aldı, ev işlerine yardım etmeye başladı.” ifadelerini okudum." dedi.

Altaylı bu durumu "Olumlu gelişme" sözleriyle değerlendirdi.

GTA 7 HİÇ ÇIKMAYACAK MI?

Altaylı, yazısında GTA serisinin geleceğine ilişkin tartışmalara da değindi.

Oyun dünyasına hakim olanların GTA’nın bir sonraki versiyonunun yani GTA 7’nin belki de hiç çıkmayabileceğini ya da 30 sene sonra çıkabileceğini iddia ettiklerini aktaran Altaylı, bu konularda bu kadar iddialı olunmasını doğru bulmadığını belirtti.

İşte Fatih Altaylı’nın fon soruşturması ile ilgili dikkat çeken o yazısı:

"GTA 6 çıktı.

Bir önceki versiyondan tam 13 yıl sonra.

Oyun dünyasına hakim olanlar, GTA’nın bir sonraki versiyonunun yani GTA 7’nin belki de hiç çıkmayabileceğini ya da 30 sene sonra çıkabileceğini iddia ediyorlar.

Ben ise bu konularda bu kadar iddialı olunmasını doğru bulmuyorum. Türkiye GTA 6 lansmanını ve ilk oyunları en fazla online izleyen ülkelerden biri, belki de oransal olarak birincisi olmuş. Bununla kıvanç duyuyoruz. Ancak işin aslı, Türkiye’deki oyun meraklılarının bu oyuna ekonomik nedenlerle ulaşamadıkları ve sadece uzaktan izleyebildikleri için bu denli yoğun bir izleme sayısına ulaşmış olabileceği kimsenin aklına gelmiyor galiba.

Ben oldum olası bu ve benzer oyunlara karşı çıktım.

Gençlere kötü örnek olduğunu düşündüm. Suçu, suç üzerinden para kazanmayı normalleştirdiğini düşündüm hep. Dahası kaba saba bir nesil yetiştirmeye yaradığına da inandım.

Bu kez bu konuda biraz daha dikkatli olmuşlar galiba. Oyunda kadınlara ya da eşlere “düzgün davranmak” gerekiyormuş.

Hatta yabancı kaynaklardaki yorumlarda bazı kadınların “GTA 6 sayesinde partnerim bana ilk kez çiçek aldı, ev işlerine yardım etmeye başladı.” ifadelerini okudum.

Olumlu gelişme."