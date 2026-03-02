6 yıldır süren gelenek: Bu mahallede evlerde iftar yapılmıyor

Kızılkese Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Karataş, 6 yıldır süren bu geleneği anlatarak, "Birlik ve beraberlik adına yapılan bu organizasyonda, hem mahallemiz hem de çevre illerden destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kadın ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere toplamda 200 kişiyi kapsayan iftarlarımız Ramazan ayının 29 gününü kapsıyor. İnsanlarımız burada sohbet ediyor ve iftarlarını birlikte açıyor. İleride bu organizasyonu daha büyük alanlara taşımayı düşünüyoruz. Muhtarlığımız da gelemeyen vatandaşlarımıza evlerinde yemek ve sosyal hizmet desteği sağlıyor" dedi.

İftara katılan Vezirköprü Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yahya Öztürk, "Federasyonumuza bağlı İstanbul merkezli 15 dernekten biri bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Ramazan’ın böyle kucaklayıcı, birlik ve beraberlik ikliminin yaşandığı bir ortamda olmak bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Kızılkese Mahallesi Muhtarı Bayram Aktaş, iftar sofralarının hazırlanışını anlattı. Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ve beraberindekiler iftara davetli olarak katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte toplu iftar sofralarında oruçlar açıldı. Başkan Gül, kadınlar için hazırlanan sofraya giderek, "Böyle mübarek bir günde bizleri de misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkesin kesesine bereket. Yapanların eline, emeğine sağlık. Ramazan ayının ruhuna uygun çok güzel bir organizasyon yapıyorsunuz. Rabb’im devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, toplu iftar geleneğini sürdürerek Ramazan ayının sosyal dayanışma ruhunu yaşatıyor.

