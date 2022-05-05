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  4. 6 yıllık sevgilisiyle bir kez bile beraber uyumamış! ''Aynı yatağı paylaşmamak ilişkimizi güçlendiriyor''

6 yıllık sevgilisiyle bir kez bile beraber uyumamış! ''Aynı yatağı paylaşmamak ilişkimizi güçlendiriyor''

05.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Galler'in Anglesey bölgesinden 40 yaşındaki Luana Ribiera ve sevgilisi Alex, birlikte oldukları altı yıl boyunca hiç aynı yatakta yatmadılar ve diğer çiftlerin de aynı şeyi yapması gerektiğini düşünüyorlar.

6 yıllık sevgilisiyle bir kez bile beraber uyumamış! ''Aynı yatağı paylaşmamak ilişkimizi güçlendiriyor''

Altı yıllık erkek arkadaşıyla aynı yatağı paylaşmayı reddeden Luana Ribiera, oldukça iyi giden ilişkisinin sırrının bu olduğunu iddia ediyor. Birlikteliklerinin ilk gününden bu yana asla aynı yatağı paylaşmamış olan çift, yaptıkları bu anlaşmanın ilişkilerini beslediğine inandıklarını söyledi.

GÜZELLİK UYKUSUNU BÖLMEK İSTEMİYOR

Her akşam sevgilisine sokulup uyumanın kendisine uygun olmadığını söyleyen Ribiera, ilişkinin başlarında ilişkilerini nasıl yürütecekleri hakkında dürüstçe konuştuklarını belirtti. Bir reklamcı olan Luana, sabahın erken saatlerinde sık sık ilham geldiğini ve erken saatlerde bilgisayarını açıp fikirlerini not ettiğini söyledi. Sevgilisi Alex'in güzellik uykusunu bölmek istemediğinden akşamları farklı odalara çekilmenin en iyisi olacağını belirtti.

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İNANAMAMIŞ

Bu kararının Alex'le ilgili olmadığını söyleyen Luana, önceki ilişkilerinde de kendi alanını istediğini belirtmiş olduğunu ancak bunun pek hoş karşılanmadığını da ekledi. Alex bu fikri hoş karşıladığında ve kendisinin de benzer bir alan ihtiyacı olduğunu söylediğinde inanamadığını da ekledi.

HEYECANI ARTTIRIYOR

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Bu rutinin ikisinin de dinlenmiş hissetmesini ve birbirlerine karşı daha büyük heyecan duymalarını sağladığını belirten çift, herkese aynısını önerdi. Aynı yatağı paylaşan çiftlerin sık sık yorgun hissedebildiğini ve bu yorgunluk hissinin düşük ruh hali ve azalan sabır ve toleransa sebep olarak ilişkileri olumsuz etkilediğini söylediler.

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EBEVEYN OLARAK DA MUTLULAR

Çift, oğulları Celyn dünyaya geldiğinde bu rutini sürdürebileceklerinden emin olamadılar ancak başardılar. Geceleri bebeklerini uyutup odalarına çekilen ikili, Luana'nın gece boyu tetikte olduğunu, Alex'in ise tam bir uyku çekip sabahları bebekleriyle ilgilenmek için hazırda bulunduğu bu rutinin ebeveynler için de faydalı olduğunu fark ettiklerini belirttiler.

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