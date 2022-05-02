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6 yıl boyunca kolunda bir penisle yaşadı! "Doğru yere koydular, gerçek bir erkek gibi hissediyorum”

02.05.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı talihsiz bir kazanın sonucunda penisini kaybeden 47 yaşındaki Malcolm MacDonald isimli bir adam, cerrahi işlemle yeni bir cinsle organa kavuşmak istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmediği için 6 yıl boyunca kolunda bir protez penisle yaşadı.

6 yıl boyunca kolunda bir penisle yaşadı! "Doğru yere koydular, gerçek bir erkek gibi hissediyorum”

2010 yılında tuvalete girdiği sırada cinsel organının kendisinden bağımsız bir şekilde hareket ettiğini fark eden Malcolm MacDonald isimli adam acilen hastaneye gitti. Yapılan incelemeler sonucunda Donald’ın cinsel organının fonksiyonunu kaybettiği tespit edildi.

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Donald yeni bir penis için estetik operasyon olmaya karar verdi. Ancak 2016 yılında ameliyat sırasında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle cerrahi olarak tasarlanan penis koluna dikildi. 6 yıl boyunca kolunda protez bir penisle yaşamak zorunda kalan adam, 9 saatlik operasyonun sonucunda nihayet cinsel organının doğru yere konulduğunu belirtti.

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“GERÇEK BİR ERKEK GİBİ HİSSEDİYORUM”

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47 yaşındaki adam 9 saatlik operasyonun sonucunda uyandığında ilk olarak bacak arasına baktığını belirterek, “İlk yaptığım şey aşağıya bakmak oldu. İçimden ‘Bu sefer doğru yere yaptılar’ dedim. Yeniden gerçek bir erkek gibi hissediyorum” dedi.

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Penisi, Londra Üniversite Koleji Hastanesi'nde Profesör David Ralph tarafından yaratıldı. Kolundaki etten yaratılan penis, 2016 yılında bir ameliyatla takılacaktı fakat komplikasyon nedeniyle dikim işlemi bir süre ertelendi. Yeni bir ameliyat için finansal olarak yeni bir kaynak bulmak, koronavirüs pandemisi ve diğer sağlık sorunları nedeniyle MacDonald tam 6 yıl sonucunda yeni penisine kavuşabildi.

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