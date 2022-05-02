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İlişkilerini itiraf etti, açıklaması olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

02.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Channel 4'ün Love Against the Odds programına konuk olarak katılan bir çift ilişkilerine dair yaptıkları açıklamalarla gündem yarattı. Kendini aseksüel olarak tanımlayan Alice, seksten nefret ettiğini söyleyerek eşi Harvel ile aralarında alışılmışın dışında bir ilişki olduğunu dile getirdi. Harvel’in yetişkin filmlerine yönelik tutkusuna rağmen ikili birbirlerine bağlı olduklarını anlattı.

İlişkilerini itiraf etti, açıklaması olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Kendini aseksüel olarak tanımlayan Alice ve yetişkin film bağımlılığıyla savaşan Harvey ile ilişkilerini Channel 4'ün Love Against the Odds programında anlattı. Cinsellik üzerine iki zıt uçta bulunan ikiliden Alice, “Herkes gibi aşık oluyorum ama karşımdaki kişiye karşı cinsel bir çekim hissettmiyorum.Seksten nefret ediyorum. Herhangi bir arzu duymuyorum. Cinselliğim 16 yaşıma kadar asla düşündüğüm bir şey değildi ve ilk defa bir erkekle ilişkiye girdim. İşleri daha ileri götürmek istediğinde hemen kapattım” dedi.

İKİ FARKLI UÇ

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Alice’in kendisini cinsellikten tamamen soyutlamasına rağmen eşi Harvey bu konuda tam bir bağımlıydı. Harvey, “Günde 20 saatten fazla yemek yiyerek, spor salonuna giderek ve bu zamanın geri kalanını oyun oynayarak, mastürbasyon yaparak geçirirdim. Bir noktadan sonra cinselliğe karşı aşırı derece duyarsızlaştım ve hissizleştim. Bu durum ruh sağlığımı etkiledi” diye konuştu.

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“BİRRİMİZDE BAŞKA BİR ŞEY BULDUK”

kapak seks

İkili ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştırıldıklarında ikili ilişkilerinin dinamiklerini belirleyebilmek için bir konuşma yaptıklarını anlattı. İlişkilerinin cinsellikten başka bir noktad olduğunu ve birbirlerine özel bir bağ ile bağlandıklarını itiraf eden Harvey, “Birbirimizde başka bir şey bulduk. Onun hayatımın kadını olduğunu ilk gördüğümde anladım. İlişkimizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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