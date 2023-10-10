60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu sahnesi için cesur tarzı ve dansıyla dikkat çekti

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

"48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' diyen Yeşim Ceren Bozoğlu Kurbağanın Anatomisi oyunuyla sahneye çıkıyor.

Oyundaki dans sahnelerinin yanı sıra oyuncu kırmızı mayosuyla ve cesur hareketleriyle dikkat çekti. Oyuncunun iddialı tanıtımına "Çok seksisin" yorumları yağdı.



