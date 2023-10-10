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  4. Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı

10.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Aleyna Tilki hem paylaşım yaptı hem canlı yayın açtı. "Bu sıralar çok üzgünüm" diyen Aleyna Tilki yatak odası paylaşımlarıyla gündem oldu. Genç şarkıcının telefonunun hali gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Henüz 14 yaşında şöhreti yakalayan; 'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla yıldızı parlayan Aleyna Tilki son dönemde sosyal medyada sessiz kalmayı tercih ediyordu.

Tilki son olarak canlı yayın açıp sonra da pozlarını paylaştı. Aleyna Tilki'nin yatak pozları sosyal medyayı salladı.

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Genç şarkıcının kırık telefonuyla paylaştığı pozlarda telefon ve saçlarına yorum yağdı. Kimi "Ablacım bu pozlar saçma" derken kimi de "O kadar kazanıyorsun şu telefonu değiştir" yorumlarında bulundu.

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Aleyna Tilki açtığı canlı yayında da "Bu sıralar çok üzgünüm" dedi.

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