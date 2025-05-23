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60 yaşındaki adamın midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi! Nasıl yaptığı bilinmiyor...

İran’ın Elburz eyaletinde akıl almaz bir olay yaşandı. Hastaneye giden 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldı. Cıvaları nasıl yuttuğu ise bilinmiyor.

60 yaşındaki adamın midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi! Nasıl yaptığı bilinmiyor...

İran’ın Elburz eyaletinin Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldı. Gören İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Recebniya, Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldığını belirterek bu durumu nadir görülen bir olay olarak nitelendirdi.

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NASIL YUTTUĞUNA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle hastanın midesinden çıkarıldığını aktaran Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceğini söyledi. Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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İran
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