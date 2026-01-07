Mynet Trend

60 yıldır bu haberi bekliyorlardı! O köyün adı sonunda değişti

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı köyün adı 1960 yılların sonunda Günlüce oldu. Uzun yıllar geçmesine rağmen halk, köyün adını benimseyemedi. Köyün muhtarı tarafından başlatılan resmi işlemler mutlu sonla tamamlandı ve köye eski adı 60 yıl sonra geri verildi.

1960’lı yılların sonlarında yapılan yerleşim yeri isim değişiklikleri kapsamında bölgenin köklü yerleşimlerinden biri olan Sülye Bala’nın adı resmî kayıtlarda "Günlüce" olarak değişmişti. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen köy halkı bu ismi bir türlü benimseyemedi. Günlük hayatta, tabelalarda ve çevre köylerle olan iletişimde "Sülye" adı kullanıldı.

SÜREÇ OLUMLU TAMAMLANDI

Köy halkının talebi üzerine Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, tarihi ismin geri alınması için resmî süreci başlattı. Köy sakinlerinden toplanan imzalar ve hazırlanan gerekçeli raporlarla birlikte İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Muhtar İnan’ın Ankara ve Kütahya hattında yürüttüğü yoğun temaslar sürecin olumlu sonuçlanmasını sağladı.

ARTIK YENİDEN 'SÜLYE' OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından köylülerin talebi haklı bulunarak isim değişikliği resmen onaylandı. Alınan kararla birlikte köyün adı yeniden "Sülye" olarak tescil edildi.

Kararı büyük bir sevinçle karşılayan köy sakinleri, "Bizim için burası her zaman Sülye’ydi. Şimdi resmiyette de özümüze döndük. Muhtarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını ifade etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

