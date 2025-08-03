600 yıl sonra uyandı! Depremin ardında bıraktığı felaketler zinciri... Metrelerce yukarıya püskürttü

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yüzyıllardır uykuda olan Krasheninnikov Yanardağı faaliyete geçti. 2 Ağustos 2025’te yerel saatle 16:50’de kaydedilen ilk patlama, gökyüzüne 3-4 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü, ardından kül bulutları 5-6 kilometreye kadar yükseldi.

NEREDEYSE 600 YIL SONRA İLK PATLAMA

Krasheninnikov Yanardağı’nda en son 1460’lı yıllarda lav püskürmesi yaşandığı kayıtlara geçmişti. Bu nedenle yaklaşık 600 yıl sonra gelen bu ani uyanış büyük şaşkınlığa yol açtı. Uzmanlar, bu kadar uzun süredir aktif olmayan bir yanardağın yeniden patlama göstermesini “olağanüstü nadir bir olay” olarak değerlendiriyor.

GÖRÜNTÜLER BİLİM İNSANLARINI HAREKETE GEÇİRDİ

Volkanın uyanışı sırasında elde edilen görüntüler uluslararası jeoloji ve volkanoloji çevrelerinde ilgiyle karşılandı. Uzman ekipler, volkanın aktivitesini anlık olarak izlemek ve olası yeni patlamaları değerlendirmek üzere bölgeye yönlendirildi.

UÇUŞLAR DA ETKİLENEBİLİR

Patlamanın ardından yükselen yoğun volkanik duman ve kül bulutları, özellikle hava yolu seferleri için risk oluşturabilir. Yetkililer, bölgedeki uçuş güzergâhlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

BÖLGE HALKI İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Yetkililer, yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde önlem amaçlı tahliye planları üzerinde çalışıyor.