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61 ildeki 721 su kaynağına 5 milyon yavru sazan bırakılacak

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5 milyon 100 bin pullu yavru sazan balığı 61 ildeki 721 su kaynağını balıklandırmak üzere yola çıkarıldı.

Antalya'nın Kepez üssünde faaliyet gösteren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, iç suların balıklandırmasında kullanılan sazan türlerinin üretimi de yapılıyor.

Enstitünün Türkiye'nin tüm iç sularını sazan balığı ile balıklandırma gibi önemli bir görevi bulunuyor. Enstitü, doğal ortamlarına uygun olarak dev havuzlarda en iyi anaç balıklardan aldığı yumurtalarla üretimini yaptığı yavru pullu sazan balığının bu yılki hedeflenen sayısını tutturdu. Uzman ekipler tarafından 2.5 ay boyunca itina ile üretilen 5 milyon 100 bin yavru sazan balığı Türkiye’nin 61 ilinde 721 iç suya bırakılacak. Enstitü geride kalan 37 yılda 210 milyon yavru sazan balığını iç sulara bırakma başarısı gösterdi.

Öte yandan üretim sürecinde uzman personelin anaç sazan balıklarından sağım yapması renkli görüntüler oluşturdu.Özel olarak seçilen anaçlardan alınan yumurtalar 2.5 aylık bir sürecin ardından yavru aynalı sazan balığı haline geldi. Yavru balıkların görüntüleri de su içinden kaydedildi.

37 YIL GERİDE KALDI

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Serkan Erkan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 1981 yılında başlattığı Türkiye’nin iç sularını balıklandırma projesi kapsamında göl, gölet, akarsu ve barajlara yavru sazan balığı bıraktıklarını kaydetti

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5 MİLYON 100 BİN ADET BALIK

Bu yıl 38’inci balıklandırma çalışmasını tamamlamak üzere olduklarının altını çizen Erkan, gerekli üretimleri yaptıklarını belirtti. 5 milyon 100 bin adet Cyprinus Carpio (pullu sazan) yavrusunu enstitünün kuluçkahanesinde yetiştirdiklerini dile getiren Serkan Erkan, “Çipleme yöntemiyle en iyi karakteri gösteren anaç sazanlardan üretilen yavruları 2.5 aylık sürede havuzlarımızda büyüttük. Kamyonun üzerindeki oksijen sistemi bulunan özel tanklara yavruların aktarımını yaptık. Yolculuk boyunca uzman ekibimiz de balıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde Elazığ iline ulaştırılmasını sağlayacak. Elazığ’dan çevredeki 21 ile sevkiyat olacak. Toplamda 61 ilde 721 kaynağı balıklandırmış olacağız.” dedi.

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"FARKLI BALIK TÜRLERİ BIRAKILMIYOR"

Erkan, balıklandırma ile hem iç sulardaki vatandaşların balık etine ulaşabileceğini hem de amatör olta balıkçılarına yeni bir faaliyet alanı olacağını ifade etti.
Yavru sazanların bırakıldıkları ekosisteme de katkılarının olacağını işarete den Erkan, “Biz iç sulara pullu yavru sazan balığı bırakıyoruz. Halk arasında sulara farklı balıkların bırakıldığı gibi söylemler var. Bu doğru değildir. Enstitümüz iç sularımızın balığı olan pullu yavru sazanların üretimini yaptı." ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kepez balık sazan

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