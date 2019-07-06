61 ildeki 721 su kaynağına 5 milyon yavru sazan bırakılacak

Antalya'nın Kepez üssünde faaliyet gösteren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, iç suların balıklandırmasında kullanılan sazan türlerinin üretimi de yapılıyor.

Enstitünün Türkiye'nin tüm iç sularını sazan balığı ile balıklandırma gibi önemli bir görevi bulunuyor. Enstitü, doğal ortamlarına uygun olarak dev havuzlarda en iyi anaç balıklardan aldığı yumurtalarla üretimini yaptığı yavru pullu sazan balığının bu yılki hedeflenen sayısını tutturdu. Uzman ekipler tarafından 2.5 ay boyunca itina ile üretilen 5 milyon 100 bin yavru sazan balığı Türkiye’nin 61 ilinde 721 iç suya bırakılacak. Enstitü geride kalan 37 yılda 210 milyon yavru sazan balığını iç sulara bırakma başarısı gösterdi.

Öte yandan üretim sürecinde uzman personelin anaç sazan balıklarından sağım yapması renkli görüntüler oluşturdu.Özel olarak seçilen anaçlardan alınan yumurtalar 2.5 aylık bir sürecin ardından yavru aynalı sazan balığı haline geldi. Yavru balıkların görüntüleri de su içinden kaydedildi.