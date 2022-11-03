61 yaşındaki 'Playboy Kral' 88. evliliği için hazırlanıyor! ''Ruhsal gücümden etkileniyorlar''

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde yer alan Majalengka şehrinde yaşayan bir çiftçi, evlilik sayısıyla gündem oldu. Tam 87 kez evlenen 61 yaşındaki Kaan, yaşadığı bölgede 'playboy Kral' olarak biliniyor. Yaşlı adam, yakın zamanda eski eşlerinden biriyle yeniden evlenerek 88. evliliğini yapacağını duyurdu.

RUHSAL GÜCÜNE GÜVENİYOR

İlk evliliğinin 14 yaşınayken 16 yaşındaki bir genç kızla olduğunu anlatan Kaan, kendisinin de kabul ettiği kötü tavırları nedeniyle eşinin 2 yıl sonra kendisinden boşandığını anlattı. Ayrılığın ardından öfkeli hisseden Kaan, birçok kadının ayaklarına kapanacağı kadar "manevi" bilgi arayışına girdi.

Yaşlı adam şimdi, bunca kadını kendisine çeken şeyin bu sayede edindiği ruhsal güç olduğunu savundu.

''BENİM İÇİN DELİRİYOR''

Sadece bir ay evli kaldığı 86. eşiyle yeniden evlenmek üzere hazırlandığını açıklayan Kaan, bunun sebebinin çok az görüşüp vakit geçirmelerine rağmen sönmediğini hissettiği aşkları olduğunu söyledi ve ''Benim için deliriyor'' diye ekledi.



