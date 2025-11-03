Mynet Trend

617 hektar orman küle dönmüştü! Yangın başlama sebebiyle ilgili kahreden şüphe

Geçtiğimiz yaz günler süren orman yangınında Çanakkale'de 617 hektar alanımız küle dönmüştü. Ormanda bir insana ait kemik parçaları bulundu ve kemiğin kime ait olduğu tespit edildi. İnceleme derinleştirilirken akıllara, "617 hektar alanın küle döndüğü yangın acaba ceset yakılırken mi başladı?" sorusu geldi.

Ufuk Dağ

Çanakkale'de yazın çıkan yangının ardından bulunan kemik parçalarının bir insana ait olduğu kesinlik kazanırken yanmış haldeki akıllı saat ve telefonun Mısırlı üniversite öğrencisinin olduğu tespit edildi. Mısırlı öğrencinin İstanbul'daki ev arkadaşı, "2023 yılında evden ayrıldı, bir daha görüşmedik" dedi.

KEMİKLER SAVRULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü yakınlarında ağustos ayında yaşanan orman yangını sonrası bölgede kesim çalışması yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, patika yolda etrafa dağılmış yanmış kemik parçaları buldu.

BEKLENEN RAPOR ÇIKTI

Kemiklerin önce hayvana ait olduğunu düşünen ekipler, 10 metre ilerisinde bir insan kafatası buldu. Jandarmanın bölgede yaptığı incelemede yarısı yanmış bir cep telefonu, sadece metal aksamı kalmış akıllı saat ve anahtar tespit edildi. Kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olay yerinde bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi. Şirket, günler süren araştırmanın ardından hazırladığı raporu Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na gönderdi.

EV ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre raporda, saatin Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e satıldığı ve sistem incelemsinde halen onun kullanımında olduğu belirtildi. Jandarma Mısırlı gencin yaşadığı İstanbul Bahçelievler'deki evde yaşayan Zeyad B.'nin ifadesine başvurdu. Zeyad B. ifadesinde, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde eğitim gören Mısırlı ev arkadaşı Ahmed'in 2023 yılı eylül ayında evden ayrıldığını, kendisiyle bir daha görüşmediklerini söyledi.

YANGIN CESET YAKILIRKEN Mİ ÇIKTI?

Ahmed'in Mısır'daki ailesine ulaşan Jandarma ekipleri, DNA eşleşmesi için aileyi Türkiye'ye davet etti. Aile uzun süredir çocuklarından haber alamadıklarını belirtirken cesedin kimliği Bursa Adli Tıp'a gelecek olan DNA raporuyla ortaya çıkacak. Ahmed'in geçmişteki cep telefonu baz istasyonu sinyalleri de incelemeye alınırken "617 hektar alanın küle döndüğü yangın acaba ceset yakılırken mi başladı?" sorusu gündeme geldi.

