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64MP kameralı telefon : Galaxy A70s

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TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 08:22 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün lider ismi konumunda yer alan Samsung, Huawei üzerindeki baskılar sonucu gücüne güç katacaktır. Android tarafındaki en büyük rakibinin bir şekilde saf dışı kalması, Güney Koreli şirketi zirvenin tartışmasız lideri yapacaktır.

64MP kameralı telefon : Galaxy A70s

Bu durumun az çok farkında olan Samsung yetkilileri, orta segmentteki model yelpazesini genişleterek, müşteri sayısını hızlı bir şekilde arttırmayı amaçlıyor.

Hali hazırda Samsung A serisi modelleri ile iyi bir ivme yakaladı. Bu modellerin en büyük avantajı orta segmenti 3’lü ana kamera modülü ile tanıştırıyor olması. Malum, şu aralar orta segment modellerin genelinde çift ana kamera mevcut. Dolayısıyla 3 ana kameraya sahip orta segment model sayısı hayli kısıtlı.

Samsung doğru bir hamle ile A50 ve A70 modellerinde üçlü ana kamera modülü kullanmış ve müşteri kitlesini genişletmeyi başarmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de aynı şeyi Galaxy A70s modeliyle yapmak istiyor.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A70s, teknik donanım açısından A70 ile aynı olacak. Fakat telefonun ana kamera modülünde 64MP’lik özel bir lens kullanılacak. Böylece A70s’in kamera performansı da rakiplerine oranlar hayli arttırılmış olacak.

Aynı lensin Galaxy Note10 modelinde de kullanılacağı iddia ediliyor. Elbette tüm bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A70s 64MP kamera samsung telefon

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