Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto 6, dün piyasaya sürüldü. Analiz platformu Sensor Tower'ın tahminlerine göre açık dünya aksiyon-macera oyununun ön siparişleri ve ilk gün satışları toplam 24,5 milyon adedi aşarken elde edilen gelir yaklaşık 2,36 milyar dolara (1,8 milyar sterlin) ulaştı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın şu ana kadar en fazla gişe geliri elde eden filmi Spider-Man: Brand New Day, sinemalarda gösterimde kaldığı süre boyunca toplam 2,5 milyar dolar hasılat yaptı.

GTA 6'nın yapımcısı Rockstar ve ana şirketi Take-Two, oyunun satışlarının ayrıntılarını açıklamadı. Ancak şirketler, oyuna yönelik talebin daha önce görülmemiş düzeyde olduğunu belirtti. BBC, konuyla ilgili açıklama almak üzere her iki şirketle de iletişime geçti.

GTA 6 SATIŞLARINDA PLAYSTATİON 5 ÖNE ÇIKTI

Sensor Tower, satış tahminlerini e-posta makbuzlarından elde edilen veriler ve her gün milyonlarca kişiyi takip eden diğer istatistiksel kaynaklara dayandırdığını açıkladı. Şirket ayrıca GTA 6'nın satışa sunulduğu PlayStation ve Xbox gibi büyük oyun platformlarındaki herkese açık profilleri de takip ediyor.

Araştırma şirketine göre GTA 6 satışlarının yaklaşık dörtte üçü PlayStation 5 üzerinden gerçekleşirken kalan bölümünü Xbox satışları oluşturdu.

Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners ise GTA 6'nın bu yıl dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde satış geliri elde etmesini bekliyor.

Bu rakam, GTA 6'yı tüm zamanların en yüksek gelir elde eden eğlence yapımları arasına yerleştirebilir. Ancak oyunun, enflasyona göre düzeltilmiş tahmini 4,5 milyar dolarlık geliriyle 1939 yapımı Rüzgâr Gibi Geçti (Gone with the Wind) filmine ulaşabilmesi için daha fazla satış yapması gerekecek.

GELİŞTİRME MALİYETİNİN 1 MİLYAR DOLARI AŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

GTA 6, Rockstar'ın yaklaşık 30 yıllık ve oyun tarihinin en popülerleri arasında yer alan suç simülasyonu serisinin son halkası.

Amerikan rüyasını hiciv yoluyla ele alan seri, oyuncuları suçluların dünyasına taşıyor. Florida'dan esinlenilerek tasarlanan Leonida eyaletinde geçen yeni oyun, küçük çaplı iki suçlu olan Lucia ve ortağı Jason'ın hikâyesini konu alıyor.

GTA 6'nın geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu tahminin doğrulanması hâlinde yapım, tarihin en pahalı video oyunu olacak.

Sensor Tower ayrıca GTA 6'nın popülerliğinin, oyuncuların diğer tek oyunculu oyunlarda geçirdiği süreyi yüzde 10 azaltacağını öngörüyor.

GTA 6'NIN PC SÜRÜMÜ VE ÇOK OYUNCULU GENİŞLEME PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar'ın önümüzdeki yıllarda GTA 6'dan daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor.

New York merkezli stüdyo, oyunun PC sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağını henüz açıklamadı. Oyuncuların internet üzerinden birbirleriyle etkileşime girmesine ve birlikte görevlere katılmasına olanak sağlayacak çok oyunculu genişleme paketinin çıkış tarihini de henüz duyurmadı.

2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 bir göstergeyse çok oyunculu genişleme paketi, onlarca saatlik ek oynanış sunacak ve oyuncuların oyun içindeki mülkler, otomobiller ve diğer avantajlar için gerçek para harcamasıyla Rockstar'a daha fazla gelir sağlayacak.

GTA 6'NIN ÇIKIŞI TRAFİK REKORU KIRDI

GTA 6'ya yönelik beklenti, 13 yıllık bekleyiş sırasında yaşanan ertelemelerle arttı.

Oyun, bazı eleştirmenler tarafından şimdiye kadarki en etkileyici oyun deneyimlerinden biri olarak değerlendirildi. Eğlence medyası sitesi IGN, GTA 6'yı tavizsiz biçimde geliştirilmiş bir başyapıt olarak nitelendirdi.

GTA 6'nın perşembe günü farklı saat dilimlerinde gece yarısı satışa sunulmasıyla çok sayıda oyuncu oyunu deneyimlemek için gece boyunca uyanık kaldı. Bazı oyuncular ise ertesi gün oyun oynamak amacıyla izin aldı.

Oyunun 212 GB'lık dosyasını konsollara yüklemek isteyen oyuncuların yoğunluğu, Virgin Media O2'nin akşam saatlerindeki internet trafiği rekorunu kırdı.

Öte yandan GTA 6'nın açıkça betimlenen içerikleri Japonya'da sansüre yol açtı. Oyun, serinin önceki yapımlarında olduğu gibi Çin ana karasında satış için onay almadı.

SANİYEDE 33 TERABİT VERİ AKTARILDI

DE-CIX'in verilerine göre, GTA 6'nın indirilmesi esnasında ağ trafiği tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

18 Kasım'da akşam saatlerinde kaydedilen veri trafiği, saniyede 33,03 terabite (Tbps) yükseldi.