Arkeoloji eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ilk kazı deneyimi, yaklaşık 2 bin yıl öncesine uzanan önemli keşiflerle sonuçlandı. İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi öğrencileri, Northumberland bölgesinde yürütülen kazılarda Roma İmparatorluğu döneminden kalma altın takılar, askeri aksesuarlar, yazıtlı eşyalar ve değerli taşlar ortaya çıkardı. Bulunan eserlerin sayısı ve korunma durumu, deneyimli arkeologları bile şaşkına çevirdi.

İLK KAZI GÜNÜNDE 2 BİN YILLIK ALTIN ZİNCİR BULDU

Kazının en dikkat çekici keşfi, arkeoloji öğrencisi Elise Zallu tarafından ilk gün gerçekleştirildi. Zallu, yaklaşık 7 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait bir altın zincir parçası buldu. Arkeologlar, zincirin o kadar iyi korunduğunu belirtti ki tamamı günümüze ulaşmış olsaydı bugün bile takılabilecek durumda olabileceğini ifade etti.

Zincirin, Roma döneminde üst düzey kuyumculuk işçiliğinin göstergelerinden biri olan "loop-in-loop" tekniğiyle üretildiği değerlendiriliyor. Bu yöntemde küçük altın halkalar sekiz şeklinde bükülüyor, katlanıyor ve birbirine geçirilerek esnek bir zincir oluşturuluyor.

Bu tür takıların genellikle yüksek saflıkta altından üretildiği ve seçkin kişilerin mücevherlerinde, askeri tılsımlarda veya üst düzey subayların ailelerine ait özel aksesuarlarda kullanıldığı belirtiliyor.

Zallu, ilk kazı gününde böyle bir eser bulmanın kendisi için gerçeküstü bir deneyim olduğunu söyledi. Newcastle Üniversitesi'nden arkeolog Eric Tourigny ise bir arkeoloğun meslek hayatı boyunca altın bir eser bulamayabileceğini belirterek, ilk kazı gününde böylesine iyi korunmuş bir zincirin ortaya çıkarılmasını olağanüstü olarak nitelendirdi.

ÜZERİNDE LATİNCE YAZILAR BULUNAN GİZEMLİ KURŞUN PARÇA

Kazının ilk gününde bulunan bir diğer eser ise öğrenci Shannon Wood tarafından ortaya çıkarıldı. Üzerinde Latince yazı izleri bulunan katlanmış kurşun parçanın, Roma dönemindeki ticaret ve askeri tedarik sistemi hakkında bilgi verebileceği düşünülüyor.

Arkeologlar, nesnenin ticaret, vergi, mülkiyet veya Roma ordusunun malzeme taşımacılığıyla bağlantılı bir mühür olabileceğini değerlendiriyor. Diğer bir ihtimal ise parçanın kişisel bir mesaj ya da beddua tableti olarak kullanılmış olması.

Roma döneminde insanlar dileklerini, şikayetlerini, dualarını ve bazen beddualarını ince kurşun levhalara kazıyarak bu nesneleri kutsal kabul edilen alanlara bırakıyordu. Uzmanlar, yazıtın daha ayrıntılı incelenmesiyle parçanın gerçek işlevinin anlaşılmasını umuyor.

ALTIN KAPLAMALI ASKERİ AKSESUAR DA BULUNDU

Kazının ikinci gününde öğrenci Megan Potter, Roma dönemine ait süslü bir bronz askeri aksesuar keşfetti. Hilal biçimindeki tasarıma sahip parçanın, askeri kemere, kılıç kınına veya at koşum takımına takılan dekoratif bir unsur olduğu değerlendiriliyor.

Klasik dönem savaşçılarının kullandığı küçük kalkanlardan esinlenen tasarıma sahip aksesuarın, Roma süvarileri tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Yaklaşık 2 bin yıl boyunca toprak altında kalmasına rağmen büyük ölçüde korunmuş olan eserin üzerinde altın kaplama izleri de bulunuyor.

Arkeologlara göre bu tür süslemeler yalnızca dekoratif amaç taşımıyordu. Aynı zamanda askerin ordudaki konumunu ve statüsünü de gösteriyordu. Eserin bir süvari subayına veya yüksek rütbeli bir kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

ÇÖMLEK PARÇALARINDA AYNI İSME RASTLANDI

Kazı alanında altın ve askeri aksesuarların yanı sıra çok sayıda sikke, mızrak ucu, kıyafet aksesuarı ve seramik kap parçası da bulundu. Bazı seramiklerin üzerinde Roma döneminde kazınmış yazılar yer alıyor.

Özellikle bir kâse parçasının üzerinde "MARTIN" veya "MARTINUS" şeklinde okunabilen bir isim tespit edildi. Aynı ismin başka seramik parçalarında da görülmesi, bu eşyaların yaklaşık 2 bin yıl önce bölgede yaşayan veya çalışan bir kişiye ait olabileceğini düşündürüyor.

JÜPİTER FİGÜRÜNÜN İŞLENDİĞİ DEĞERLİ TAŞ ORTAYA ÇIKARILDI

Kazı sezonunun sonlarına doğru öğrenciler Maisy Watmough ve Zoe Yuill, kırmızımsı turuncu renkte akik taşından yapılmış işlemeli bir yüzük taşı keşfetti. Roma döneminde bu tür değerli taşlar yüzüklere yerleştiriliyor ve kişisel mühür olarak kullanılıyordu. Taşın üzerindeki desen, sıcak balmumuna basılarak belgelerin sahibini tanımlamaya yarıyordu.

Bulunan taşın üzerinde Roma mitolojisindeki tanrıların kralı Jüpiter tasvir ediliyor. Jüpiter'in elinde bir asa ve Zafer'i temsil eden küçük bir figür bulunurken ayaklarının yakınında bir kartal yer alıyor. Roma toplumunda askeri otoriteyi, imparatorluk gücünü ve ilahi korumayı simgeleyen Jüpiter figürü, özellikle askerler ve üst düzey yöneticiler arasında yaygın olarak kullanılıyordu.

Bu keşifle birlikte kazı alanında bulunan işlemeli yüzük taşlarının sayısı dörde yükseldi. Aynı bölgede 2025 kazı sezonunda da iki benzer eser ortaya çıkarılmış, bir başka örnek ise 19. yüzyılda bulunmuştu.

KEŞİFLER ROMA'NIN KUZEY SINIRINDAKİ YAŞAMI AYDINLATACAK

Newcastle Üniversitesi ve araştırma ortaklarının 1990'lı yılların başından bu yana incelediği Redesdale bölgesindeki kazılar, Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırında yaşamın nasıl sürdürüldüğünü anlamayı amaçlıyor.

2026 yazında gerçekleştirilen çalışmalara 52 birinci sınıf arkeoloji öğrencisi katıldı. İki ayrı gruba ayrılan öğrenciler, ikişer hafta boyunca sahada gönüllüler ve uzman arkeologlarla birlikte çalıştı.

2021 yılında başlayan mevcut araştırma projesi kapsamında bölgede büyük savunma alanları, iç yapılar, yollar ve endüstriyel faaliyetlere ilişkin kalıntılar inceleniyor. Bulunan eserlerin, askerlerin yanı sıra tüccarların, sivillerin ve yerel toplulukların Roma sınırındaki yaşamını nasıl paylaştığına ışık tutması bekleniyor.

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