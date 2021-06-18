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Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yapan Kraliçe Isabella’nın yaşamı herkesi şaşırtacak

18.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastilya Kraliçesi I. Isabel, katı bir katolik olarak hainleri ve kendi dini dışındaki dinlere inananları düşman olarak görüyordu. Avrupa’daki son Müslüman ve Yahudi ölünceye kadar yıkanmayacağını söylemişti. Sözünde durdu ve tüm hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı. Sizler için Kraliçe I. Isabel’in hayatını araştırdık.

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yapan Kraliçe Isabella’nın yaşamı herkesi şaşırtacak

Kraliçe Isabel, 22 Nisan 1945 tarihinde doğdu. Kastilya kralı II. Juan ile Portekizli Isabel’in kızı olarak dünyaya geldi. Ayrıca sonrasında babasının yerine tahta çıkan IV. Enrique’nin üvey kardeşiydi. Kral öldükten sonra tahtın varisi oldu. Varis olduğu için yapacağı evlilikler büyük önem taşıyordu. Kimileri Portekiz kimileri ise Fransız kralıyla evlenmesini istiyordu. Ancak Isabel, danışmanlarının da etkisiyle Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique’nin onayı olmadan Ekim 1469’da Valladolid’deki Juan de Vivero Sarayı’nda onunla evlendi. Isabel, Fernando’yla ilk gecesinde “Avrupa’daki tüm Müslümanlar ve Yahudiler öldürülünceye kadar yıkanmayacağım” diye yemin etti.

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Bu evliliği uygun bulmayanlar, tahtın gerçek varisinin Isabel değil Enrique’nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu iddia ettiler. Bu nedenle taht kavgaları başladı. Ayrıca Isabel ve Enrique arasında da çatışmalar çıktı. Bu iki kardeş arasındaki sorun zaman içerisinde çözülse de kralın 1474 yılında vefat etmesiyle beraber iç savaş başladı. Savaşın galibi Isabel oldu ve tahtı kazandı. Bunun üzerine Kastilya ve Aragon krallıkları Isabel ve Fernando’nun yönetimi altında birleşti. Bu yaşananların hepsi modern İspanya’nın temelinin atılmasına olanak sağladı. Isabel ve Fernando, Müslümanlara karşı savaş açtı. Ayrıca Kristof Kolomb’un keşif yolculuğuna destek oldu.

Kraliçe hükümdarlığı sırasında Hristanlığı benimsemeyen Yahudileri ülkesinden sürdü. Katı bir Hristiyan olmasına rağmen papalığa karşı sert bir politika izledi. Bu doğrultuda Kraliçe’nin onayı olmadan İspanya’da adım atılması dahi yasaktı.

Kraliçe Isabella, 26 Kasım 1504 yılında vefat etti. Verdiği söz ve inancı nedeniyle hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı. Isabel’in hükümdarlığının son yıllarında önce tek oğlu Juan, ardından kızı Portekiz kraliçesi Isabel, daha sonra da kendisinden İspanya ile Portekiz’i birleştirmesi beklenen torunu Miguel öldü. Bunun üzerine “Deli” lakabı ile bilinen kızı Juana, Kastilya tahtının varisi oldu.

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