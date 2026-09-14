iPhone Duo'da dikkat çeken gizli ayar: Apple bunu kılıf kullananlar için düşünmüş!

Apple'ın yeni iPhone Duo modelinde, ön ekranın sol tarafına dar bir siyah çerçeve ekleyen özel bir ekran seçeneği bulunuyor.

"SHIFT LEFT EDGE" SEÇENEĞİ İLE ÇERÇEVENİN GENİŞLİĞİ ARTIYOR

Blog yazarı Nicolas Lellouche, geçen hafta düzenlenen Apple iPhone etkinliğinin ardından cihazı deneyimlerken söz konusu ayarı Ekran ve Parlaklık menüsünde keşfetti.

"Shift Left Edge" adı verilen seçenek etkinleştirildiğinde ekranın sol tarafındaki siyah çerçevenin genişliği yaklaşık iki katına çıkıyor.

Bu ayarın amacı, iPhone Duo'nun ekranının sol kenarını bir miktar kapatan kılıflarla cihaz kullanılırken iOS'un geri kaydırma hareketinin beklendiği şekilde çalışmasını sağlamak.



Görsel kaynağı: MacRumors/Nicolas Lellouche

APPLE'DAN KATLANABİLİR IPHONE'A ÖZEL İKİ KILIF

Apple, yeni katlanabilir telefonu için iki resmi kılıf sunuyor. Bunlardan biri iPhone Duo Case, diğeri ise stant özelliğine sahip Folio with Kickstand.

Apple'ın kendi kılıflarının ekranın sol kenarını kapatıp kapatmadığı henüz bilinmiyor. Ancak şirketin kendi aksesuarlarını ekranın bu bölümünü örtecek şekilde tasarlamış olması pek olası görünmüyor.

Bu nedenle söz konusu ekran ayarının, özellikle ekranın sol kenarını kapatabilen daha kalın ve koruyucu üçüncü taraf kılıflarla uyumluluğu artırmak amacıyla sunulmuş olması daha olası.

Apple'ın kendi kılıflarının ekranın sol kenarını kapatıp kapatmadığı, iPhone Duo'nun ilk incelemelerinin yayımlanmasıyla netleşecek.

iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim'de başlayacak. Cihazın satışa çıkış tarihi ise 23 Ekim olacak.

Kaynak: MacRumors