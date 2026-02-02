Mynet Trend

68'inci Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı.

68'inci Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenen 68’inci Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah yaptı.

‘Yılın Şarkısı’ ödülünü Billie Eilish ‘Wildflower’ ile kazandı. ‘Yılın Kaydı’ ödülü Kendrick Lamar ve SZA iş birliği olan ‘Luther’a verildi.

‘Yılın Albümü’ ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin ‘Debi Tirar Mas Fotos’ adlı albümü oldu.

Törende, ‘En İyi Yeni Sanatçı’ ödülünü Olivia Dean kazandı.

Pop müzik kategorilerinde Lady Gaga, ‘En İyi Pop Vokal Albüm’ ödülünün yanı sıra
‘En İyi Dans/Pop Kaydı’ ödülünü de ‘Abracadabra’ ile aldı.

‘En İyi Müzik Videosu’ ödülü ise Doechii'nin ‘Anxiety’ adlı çalışmasına verildi.

Kendrick Lamar, ‘GNX’ albümüyle ‘En İyi Rap Albümü’,
‘TV Off’ ile ‘En İyi Rap Şarkısı’,
‘Luther’ ile de ‘En İyi Melodik Rap Performansı’ ödüllerini kazandı.

Alternatif müzikte The Cure,
‘Songs Of A Lost World’ ile
‘En İyi Alternatif Müzik Albümü’ ödülünün sahibi oldu.

Rock müzik kategorisinde ‘En İyi Rock Albümü’ ödülü ise ‘Never Enough’ adlı eseriyle Turnstile'a verildi.

Film ve televizyon müzikleri alanında ‘En İyi Film/TV Müzikleri Albümü’ ödülünü Ludwig Göransson, ‘Sinners’ filmiyle kazandı.

‘K-Pop Demon Hunters’ filminde yer alan ‘Golden’ adlı eser de ‘En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı’ ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

