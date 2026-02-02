Epstein Adasına gizlice girmişti! Dava sonrası gündem olan görüntüler

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Jeffrey Epstein skandalını yeniden alevlendiren dosyaların ardından, 2023 yılında YouTube’da yayınlanan bir video sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. Dünyaca ünlü YouTuber Tyler Oliveira’nın, Epstein’e ait Little St. James Adası’na gizlice girdiği anları belgelediği video, son gelişmelerle birlikte yeniden gündem oldu.

JET SKİ İLE KAÇAK GİRİŞ

ABD’li içerik üreticisi Tyler Oliveira, Mayıs 2023’te turist gibi davranarak kiraladığı jet ski ile Epstein’in özel adasına ulaştı. Adanın çevresinde “Özel Mülk” ve “Girilmez” tabelaları bulunmasına rağmen Oliveira ve ekibi, güvenliğin dikkatini çekmeden adaya yaklaşmayı başardı.

Oliveira’nın paylaştığı görüntülerde, adanın tamamen terk edilmediği ve bazı yapıların hâlâ bakımlı olduğu görülüyor.

SİNYALLER KESİLDİ

Ekip, adayı havadan görüntülemek için drone kaldırdı. Ancak drone, adanın en yüksek noktasında bulunan ve kamuoyunda “Tapınak” olarak bilinen yapının yakınına geldiğinde açıklanamayan sinyal bozuklukları yaşadı.

YouTuber, tapınağın geçmişte mavi ve altın rengi desenlere sahip olduğunu, ancak görüntülerin çekildiği tarihte yapının tamamen beyaza boyandığını, pencerelerinin tahtalarla kapatıldığını ve yanındaki güneş saatinin kaldırıldığını fark ettiklerini anlattı.

GÜVENLİK FARK ETTİ, KAÇIŞ BAŞLADI

Sahile çıktıktan sonra güvenliğe yakalanmadan tepeye tırmanan Oliveira, tapınağın çevresini yakından inceledi. Ancak kısa süre sonra güvenlik görevlileri tarafından fark edilen ekip, kovalamaca sonrası kayalık alana doğru kaçtı.

Oliveira, arkadaşının kullandığı jet ski yardımıyla adadan uzaklaşmayı başardı. Kaçış sırasında uluslararası sularda olduğunu iddia eden YouTuber, videonun sonunda ise havaalanında takip edildiğinden şüphelendiğini dile getirdi.

Video 2023’te yayınlandığında yaklaşık 10 milyon izlenme almıştı. Epstein dosyasının yeniden açılmasıyla birlikte sosyal medyada tekrar viral oldu.