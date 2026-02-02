Rusya’da feci kaza: Eğitim uçağı düştü, 3 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Orenburg bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü açıkladı. Yetkililer, uçaktaki bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
