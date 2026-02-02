Mynet Trend

Rusya’da feci kaza: Eğitim uçağı düştü, 3 kişi öldü

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Çiğdem Sevinç

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Orenburg bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü açıkladı. Yetkililer, uçaktaki bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

