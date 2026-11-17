Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bazı illerde kuvvetli yağış beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

9 İL VE ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Osmaniye çevreleri ile Balıkesir’in batısı, İzmir’in kuzey kıyıları ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Hava sıcaklığının Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülecek.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklığın 17 derece olması beklenirken sağanak yağışın sabah ve öğle saatlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Bursa'da termometrelerin 18, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 20 ve 17 dereceyi göstermesi bekleniyor.

AA

EEGE VE AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İzmir'in kuzey kıyılarında yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir ve Manisa'da sıcaklık 21, Denizli'de 20, Muğla'da 18 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Hatay'da öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Adana'da sıcaklığın 20, Antalya'da 23, Burdur'da 18 ve Hatay'da 18 derece olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE YAĞIŞLI HAVA

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Karaman dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de yağışların öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Ankara ve Çankırı'da 14, Eskişehir'de 15, Konya'da ise 18 derece olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de bölge genelinde sağanak yağış görülecek. Bolu ve Düzce'de yağışların sabah ve öğle saatlerinde, Kastamonu'da da günün ilk yarısında etkili olması bekleniyor. Zonguldak'ta ise öğle saatlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Artvin dışında bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Amasya'da öğle ve akşam, Samsun'da öğle, Rize ve Trabzon'da ise gece saatlerinde yağış görülecek.

DOĞU ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR GELİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan kesimlerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Erzurum'da gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken Van'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı tahmin ediliyor. Malatya'da ise akşam saatlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yağışların öğle saatlerinden itibaren başlaması, Siirt'te ise akşam ve gece saatlerinde etkili olması öngörülüyor.

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17 KASIM SALI İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Marmara

Bursa: 18°C

Çanakkale: 20°C

İstanbul: 17°C

Kırklareli: 17°C

Ege

Denizli: 20°C

İzmir: 21°C

Manisa: 21°C

Muğla: 18°C

Akdeniz

Adana: 20°C

Antalya: 23°C

Burdur: 18°C

Hatay: 18°C

İç Anadolu

Ankara: 14°C

Çankırı: 14°C

Eskişehir: 15°C

Konya: 18°C

Batı Karadeniz

Bolu: 15°C

Düzce: 18°C

Kastamonu: 12°C

Zonguldak: 19°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 18°C

Rize: 17°C

Samsun: 21°C

Trabzon: 18°C

Doğu Anadolu

Erzurum: 10°C

Kars: 8°C

Malatya: 14°C

Van: 11°C

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 17°C

Mardin: 15°C

Siirt: 16°C

Şanlıurfa: 18°C