MAGAZİN

7 aylık hamile Seda Bakan isyan etti: Ne meraklıymışsınız gizli gizli

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Bodrum'da bikinili görüntülenen Seda Bakan duruma isyan etti. 7 aylık hamile olan oyuncu, "Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya!" ifadelerini kullandı ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

7 aylık hamile Seda Bakan isyan etti: Ne meraklıymışsınız gizli gizli

7 aylık hamile olan Seda Bakan şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün denizde görüntülenen oyuncu bugün fotoğraflarının basına yansımasına sosyal medyadan isyan etti.

Bakan, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya! Hadi 1 kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz! Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen..."

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Anahtar Kelimeler:
seda bakan magazin

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