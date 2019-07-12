7 aylık hamile Seda Bakan isyan etti: Ne meraklıymışsınız gizli gizli

7 aylık hamile olan Seda Bakan şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün denizde görüntülenen oyuncu bugün fotoğraflarının basına yansımasına sosyal medyadan isyan etti.

Bakan, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya! Hadi 1 kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz! Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen..."





