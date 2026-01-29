Mynet Trend

7 bebeği öldürmekle suçlanıyordu: 15 kez müebbet hapis cezası aldı!

Bebek ölümleriyle suçlanan hemşire Lucy Letby hakkında hazırlanan yeni rapor, davadaki tıbbi delillerin yetersiz olduğunu savundu. Emekli bir başdedektif, karar için “yüzyılın en büyük adalet hatası” değerlendirmesi yaptı.

Çiğdem Sevinç

İngiltere’de Chester’daki Countess of Chester Hastanesi’nde görev yaparken 7 bebeği öldürmek, 7 bebeği ise öldürmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hemşire Lucy Letby hakkında yeni bir rapor gündemi sarstı.

"TIBBİ KANIT YOK" DEDİ

Emekli Dedektif Başmüfettiş Stuart Clifton, davadaki tüm delilleri incelediğini belirterek Letby’nin suçsuz olduğunu savundu. Letby, savcılığa göre bebeklere hava enjekte etmek, insülin vermek ve bilinçli şekilde tıbbi müdahaleleri sabote etmekle suçlanmıştı. Ancak Clifton, bu iddiaları destekleyen ikna edici bir tıbbi kanıt bulunmadığını söyledi.

"ADALET HATASI” OLARAK YORUMLANDI

Raporda, Letby’nin vardiya listeleri, evinde bulunan notlar ve “şüpheli davranışlar” üzerinden suçlandığı, ancak bunların hiçbirinin cinayet kanıtı sayılamayacağı ifade edildi. Clifton davayı “bu yüzyılın en büyük adalet hatası” olarak nitelendirdi.

Letby’nin avukatı dosyanın yeniden temyize gönderilmesini istedi.

