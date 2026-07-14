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7 bin kişi bu hastalığa yakalandı! 34 eyalette vakalar var: Salgının kaynağı bilinmiyor

ABD'de yaklaşık 7 bin kişinin, kontamine gıdadan kaynaklanarak şiddetli ishale neden olan "siklosporiyazis" hastalığına yakalanmış olabileceği belirtildi. En az 34 eyalette vakaların rapor edildiği belirtilirken ülkede, salgının kaynağı olarak belirli bir gıda ürünü, restoran, market veya dağıtıcı henüz tespit edilemedi.

7 bin kişi bu hastalığa yakalandı! 34 eyalette vakalar var: Salgının kaynağı bilinmiyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) internet sitesinde yayımlanan uyarıda, "en az 34 eyalette" enfeksiyon vakalarının rapor edildiği aktarıldı.

Uyarıda, ülke genelinde yaklaşık 7 bin kişinin uzun süreli ve şiddetli ishale yol açtığı bilinen ve kontamine gıdadan kaynaklanan "siklosporiyazis"e yakalanmış olabileceği duyuruldu.

7 bin kişi bu hastalığa yakalandı! 34 eyalette vakalar var: Salgının kaynağı bilinmiyor 1

Ülke genelinde 1645 vakanın doğrulandığı kaydedilen uyarıda, 5 bin 100 şüpheli vakanın halen incelendiği belirtti.

Uyarıda, klinik olarak şüphelenilen durumlarda hekimlerin özellikle "Cyclospora" testini talep etmeleri gerektiği kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDEN OLMADI

Mayıs ayından bu yana "siklosporiyazis" nedeniyle 141 kişinin hastaneye kaldırıldığına işaret edilen uyarıda, şu ana kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.

7 bin kişi bu hastalığa yakalandı! 34 eyalette vakalar var: Salgının kaynağı bilinmiyor 2

KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Ülkede, salgının kaynağı olarak belirli bir gıda ürünü, restoran, market veya dağıtıcı henüz tespit edilemedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Siklosporiyazis, kirli su veya insan dışkısı bulaşmasını içeren uygunsuz gıda işleme yöntemleri yoluyla özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyve ürünleri gibi gıdalarla bulaşabilen mikroskobik bir parazit olan "Cyclospora" kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd salgın
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