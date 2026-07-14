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Havaya öyle bir şey yazdı ki şirket onu bir hafta tatile gönderdi

İngiltere'de bir havayolu pilotu, test uçuşu sırasında izlediği rota ile gökyüzüne "I'm bored" (Sıkıldım) yazdı. Flightradar24'a yansıyan ilginç uçuş rotası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Havaya öyle bir şey yazdı ki şirket onu bir hafta tatile gönderdi
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de Ravenair şirketinde görev yapan genç bir pilot, rutin test uçuşu sırasında ilginç bir uçuş rotasına imza attı. Flightradar24 tarafından kaydedilen görüntülerde pilotun, İngiltere ile Galler sınırındaki hava sahasında "I'm bored" (Sıkıldım) yazısını oluşturduğu görüldü.

Yaklaşık 2 saat süren test uçuşunda pilotun, yazıyı tamamlayabilmek için yaklaşık 20 dakika boyunca keskin dönüşler yaptığı belirtildi.

Havaya öyle bir şey yazdı ki şirket onu bir hafta tatile gönderdi 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uçuş rotasının Flightradar24'te paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Pilotun gökyüzüne yazdığı mesaj binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, olay eğlenceli yorumlara da sahne oldu.

Havaya öyle bir şey yazdı ki şirket onu bir hafta tatile gönderdi 2

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, test uçuşlarının uçakta yapılan bakım ve parça değişikliklerinin ardından sistemlerin sorunsuz çalıştığını doğrulamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Barrett, "Bu uçuşta herhangi bir teknik sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli." ifadelerini kullandı.

Şirket, 20'li yaşlardaki pilota herhangi bir disiplin cezası uygulanmadığını, aksine 1 hafta tatile çıkartıldığı açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Pilot İngiltere uçuş
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