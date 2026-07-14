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O ilçenin denizinde neredeyse mikrop yok! Halk plajı temizlikte zirvede çıktı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy'deki halk plajlarında yaptırılan deniz suyu analizlerinde, 14 halk plajının tamamının yüzmeye uygun olduğu belirlendi. Analizlerde deniz suyu temizlik oranı ise yüzde 99,52 olarak ölçüldü.

O ilçenin denizinde neredeyse mikrop yok! Halk plajı temizlikte zirvede çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran 2026 tarihinde Şarköy'de bulunan 14 halk plajından alınan deniz suyu numuneleri, Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarında mikrobiyolojik açıdan incelendi.

Yapılan analizlerde Mürefte, Hoşköy, Uçmakdere, Şarköy merkez ve diğer halk plajlarından alınan numunelerde E. coli ve Enterokok değerlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sınırların oldukça altında olduğu tespit edildi. Böylece 14 halk plajının tamamı "yüzmeye uygun" olarak değerlendirildi.

O ilçenin denizinde neredeyse mikrop yok! Halk plajı temizlikte zirvede çıktı 1

DENİZ SUYU KALİTESİ ZİRVEDE

Analiz sonuçlarına göre Şarköy sahillerindeki deniz suyu temizlik oranı yüzde 99,52 olarak ölçülürken, elde edilen verilerin bölgedeki deniz suyu kalitesinin yüksek seviyede olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve halk sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında deniz suyu analizlerini düzenli olarak sürdürdüğü, sonuçların da kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıldığı ifade edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, vatandaşların yaz sezonunu güvenli ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için çevreyi ve denizleri korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
plaj yüzmek
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