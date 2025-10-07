7 Ekim'de Koç burcunda dolunay: Burçları neler bekliyor?

Astroloji meraklıları dikkat! Dolunayın burçlar üzerindeki etkileri ve uzman yorumları...

7 Ekim 2025 tarihinde saat 06:47'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay, astroloji tutkunlarının gündeminde. Cesaret, liderlik ve kişisel dönüşüm temalarını öne çıkaran bu dolunay, özellikle ikili ilişkiler ve yeni başlangıçlar konusunda önemli etkiler yaratacak.

Koç burcundaki dolunay, dürtüsel ve cesur adımlar atmak için bir fırsat sunarken, ilişkilerde yeni bir sayfa açma veya mevcut ilişkileri güçlendirme imkanı tanıyor. Dolunay haritasının yükselen burcu Terazi'nin de ilişkilerle bağlantılı olması, bu temanın önemini vurguluyor. Yeni ortaklıklar, evlilik kararları veya mevcut iş birliklerinin yeniden değerlendirilmesi gibi konular ön plana çıkabilir.

Özellikle Balık burçları için bu dolunay, maddi konularda farkındalık yaratacak. Gelir ve gider dengesini gözden geçirme, kazanç biçimlerini değiştirme ve kendi değerlerinin farkına varma zamanı. Yeni iş teklifleri veya ek gelir kaynakları gündeme gelebilir. Balık burçlarının kendilerine 'Ben buna layığım' deme vakti geldiği belirtiliyor.

Dolunayın etkileri her burç için farklılık gösterse de, genel olarak kişisel gelişim, ilişkilerde denge ve maddi konularda bilinçli kararlar alma fırsatı sunuyor. Astrologlar, bu dönemi içsel yolculuk ve dönüşüm için değerlendirmeyi tavsiye ediyor.