Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Gençler kaçıyor, emekliler yerleşiyor: Bu ilde çalışan sayısı, emeklilerin gerisinde kaldı

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip vilayeti Sinop, sosyal güvenlik kayıtlarına göre emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller sıralamasında Türkiye 2.'si oldu. Her bir çalışana karşılık 1,17 emeklinin düştüğü şehirde vatandaşlar; asayiş olaylarının azlığı, komşuluk ilişkilerinin güçlü olması ve yüksek huzur için Sinop'u tercih ediyorlar. Aktif çalışma hayatını bırakanların, güvenlik ve uygun fiyatlar için tercih ettiği Sinop, emekli şehri ünvanını almaya başladı.

Gençler kaçıyor, emekliler yerleşiyor: Bu ilde çalışan sayısı, emeklilerin gerisinde kaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri, Sinop'taki demografik değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. Emekli sayısının aktif sigortalı sayısını geçtiği iller sıralamasında Zonguldak zirvede yer alırken, Sinop 57 bin 5 çalışana karşılık 66 bin 273 emekli ile 2. sıraya yükseldi. Listenin üçüncü sırasında ise Balıkesir bulunuyor. Emekliler, Sinop'un huzurlu yapısının emekliler için bir çekim merkezi olduğunu, ancak çalışan genç nüfusun azalmasının şehri bir "emekli kenti" haline getirdiğini vurguladı.

KARAVANIMIN KAPISI DAHİ AÇIK, HIRSIZLIK NEDİR GÖRMEDİM

Emekli olduktan sonra yazlarını Sinop'ta karavanda geçiren İsmail Hakkı İlik, şehrin güvenliğine dikkat çekerek, "Genelde yazları Sinop'ta geçiriyorum. Sinop'un emekliler için cazip hale gelmesinin sebebi güvenli, sakin, ortamının ve denizinin güzel olması. İnsanlarının anlayışlı, hoşgörülü olması. Karavanda kalıyorum, karavanımın kapısı dahi açık; hiçbir zaman hırsızlık, kapkaç gibi olaylara rastlamadım. Benim burayı tercih etmemin nedeni güvenli, düzenli ve denizinin temiz olması. İnsanların güvenli bir şekilde yaklaşması" dedi.

Gençler kaçıyor, emekliler yerleşiyor: Bu ilde çalışan sayısı, emeklilerin gerisinde kaldı 1

KAPIMIN ÜSTÜNDE ANAHTARIMI UNUTUYORUM, KOMŞUM KAPIMI ÇALIYOR

Aslen Antalyalı olan ve 44 yıl önce tayini çıkarak geldiği Sinop'a emekliliğinde yerleşme kararı alan Mahmut Yücedağ, kenti şu sözlerle anlattı:

"Sinop sakin bir yer emekliler için. Tekstil ürünlerinin fiyatı biraz yüksek ama emekli olarak rahat bir şekilde gezilecek yerleri var. Konuşulacak elit insanları da var. Bir arada yaşayabileceğin çok sosyal bir kentimiz. Ben Sinop'a 1982'de geldim o zaman Ayancık'ta göreve başladım.

Gençler kaçıyor, emekliler yerleşiyor: Bu ilde çalışan sayısı, emeklilerin gerisinde kaldı 2

2021'de merkeze geldim. Sinop o zaman 28 bin nüfusluydu şimdi 60 bin nüfuslu olmuş. Sinop'a yerleşme kararı verdim, şu an Sinop'tayım. Sinop'ta emeklinin olması bu nedenle doğal bir şey.

Gençler kaçıyor, emekliler yerleşiyor: Bu ilde çalışan sayısı, emeklilerin gerisinde kaldı 3

Ben kapımı hiç kilitlemesem, kapımın üstünde anahtarım kaldığı zaman, komşum hemen kapımı çalıyor 'sen anahtarını unutmuşsun' diyor. Ama benim geldiğim yerde gündüz evdeyken arkadan kapıyı kilitlememişsen kapını açıp içeri giriyorlardı. Sinop'ta herkes birbirini tanıyor, az nüfus olduğu için rahatız. Bu nedenle Sinop tercih edilir bir şehirdir."
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
34 yıldır su içemiyor: "Suya, gülmeye hasret kaldım"34 yıldır su içemiyor: "Suya, gülmeye hasret kaldım"
Şirket uçuşları durdurdu: 3-4 bin yolcunun hepsi...Şirket uçuşları durdurdu: 3-4 bin yolcunun hepsi...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop çalışan emekli genç nüfus yaşlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.