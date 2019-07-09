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7-Eleven uygulaması güvenlik açıklarıyla dolu

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TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

7-Eleven market zincirinin uygulaması güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcılarının 500 bin dolarının çalınmasına neden oldu.

7-Eleven uygulaması güvenlik açıklarıyla dolu

Kullanıcıların telefon üzerinden mobil ödeme çözümü sunan mobil cüzdan 7pay uygulamasındaki açık hırsızları bayram ettirdi. Hacker’lar ve dolandırıcılar yaklaşık 900 kullanıcıdan 500 bin dolar çalmayı başardılar. Ünlü market zinciri ise açığı tespit ettikten sonra uygulamanın kullanımını durdurdu ve şimdi hasar tespiti yapmaya çalışırken bir yandan da açığı yamıyor.

Öte yandan 7pay uygulamasının çıktığı ilk günden beri sorunluydu. Kullanıcılar sık sık izinsiz ödemelerden, kartlarından küçük küçük boyutlarda para çalınmasından şikayet ediyordu. 7pay örneği dijital cüzdan gibi teknolojilerin, yeterli güvenlik önlemi olmadığında bireylere ve ekonomiye ne kadar büyük zararlar verebileceğinin ispatı olarak görülüyor. Dolayısıyla, teknoloji dünyası güvenlik konusunda “aşılamaz” önlemlerinden emin olana dek, nakit paranın daha uzun süre hayatımızda önemli yer kaplayacağını söylemek yanlış olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
7-Eleven 7-Eleven market zinciri

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