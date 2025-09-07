7 Eylül'de gökyüzü şöleni: Balık burcunda ay tutulması ve burçlara etkileri

Gökyüzü meraklıları bu geceye dikkat! Hem Kanlı Ay Tutulması hem de Balık burcunda Ay tutulması yaşanacak. Burçlar üzerindeki etkileri neler olacak?

7 Eylül, gökyüzü gözlemcileri ve astroloji meraklıları için kaçırılmaması gereken bir gün. Bir yandan son yılların en uzun sürecek Kanlı Ay Tutulması yaşanırken, diğer yandan Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulması astrolojik anlamda önemli değişimlerin habercisi olarak yorumlanıyor.

Astroloji uzmanları, Balık burcundaki Ay tutulmasının özellikle hassasiyet, fedakarlık, iyileşme ve duygusal konular üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Bu dönemde, haritalarında Balık burcu hangi eve denk geliyorsa, o alanda bazı bitişler, sonlanmalar ve psikolojik olarak yorucu hassasiyetler yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak bu sonlanmaların, yeni başlangıçlara ve bilinç düzeyinde yükselişe kapı açabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Balık-Başak aksının vurgulanacağı bu dönemde, duygusal dengeyi korumak ve gerçekçi olmak önem taşıyor. Kendimizi şımartmak, ruhumuzu dinlendirmek ve iç sesimizi dinlemek için uygun bir zaman dilimi olduğu belirtiliyor.

Burçlar üzerindeki etkileri ise değişkenlik gösteriyor. Yükselen burcu Koç olanlardan Balık olanlara kadar her burcun, bu Ay tutulmasından farklı şekillerde etkileneceği düşünülüyor. Genel olarak, bu dönemin duygusal farkındalığı artıracağı, geçmişle yüzleşmeyi kolaylaştıracağı ve yeni kararlar almak için uygun bir zemin hazırlayacağı söylenebilir.