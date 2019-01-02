7 gün boyunca her gün bu karışımı yerseniz ne olur?

Günde bir kaşık tarçın ve bal alın, ılık suya koyun, Sabahları aç karnına için. Düzenli bir şekilde bu karışımı tüketirseniz diyetinize olumlu anlamda katkı sağlarsınız.
hızlıca içip yağ solmasını izleyin. Diyetin iyileştirilmesini ve egzersiz miktarını arttırmayı içermeyen çoğu kilo verme projesinde olduğu gibi, bal / tarçın diyeti gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Ve kanıtlar gerçekten buna işaret ediyor. Şekeri, işlenmiş yiyecekleri azaltarak ve egzersiz yaparak kalori yakarak diyetinizi geliştirmeye çalışın.
Tarçın ve bal, kalp hastalıklarında bir belirteç olan kronik enflamasyonla savaşır. Sadece bal ve tarçın, HDL (iyi) kolesterolü arttırırken LDL (kötü) kolesterol ve trigliserit seviyelerini azalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Hem tarçın hem de bal, kalbe kan dolaşımını artıran ve pıhtıları önleyen antioksidanlarla doludur.
Bal, yüzyıllardır yaraları tedavi etmek için kullanılmış bir doğal şifacıdır. Hem bal hem de tarçın bir araya geldiğinde antibakteriyeldir ve enflamasyonu azaltır. Tarçın ve balının birlikte en iyi kullanımlarından biri diyabetik ayak ülserlerinin tedavisidir.
Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisine ek olarak tarçın ve bal, şeker hastalığının önlenmesine ve şeker hastalarının kan şekeri seviyesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Tarçın, şeker artışını azaltır ve insülin duyarlılığını arttırır. Balın kan şekeri seviyeleri üzerinde şekerin kendisinden daha az etkisi vardır. İkisini tatlandırıcılar için bir alternatif olarak kullanmak kan şekerini kontrol etmede yardımcı olur.
Tarçın ve bal ikilisinin, parkinson ve alzheimer konusunda etkisi hala labaratuvar ortamında araştırılıyor. Tam olarak kanıtlanmasa da tarçının nöronları ve hastalığın kilit noktaları olan diğer beyin fonksiyonlarını koruduğu yönünde olumlu sonuçlar alındı.
Labaratuvar ortamında yapılan araştırma sonucu tarçın özlerinin kanser hücrelerinin ve tümörlerinin büyümesini önleyebileceğine dair göstergeler ortaya çıktı. Tarçın kolon kanserine bağlı enzimleri detoksifiye edebilir ve daha fazla büyümeye karşı koruyabilir. Hem tarçın hem de bal antioksidanlarla dolu olduğundan kolon kanserine karşı koruyabilirler.
Bal dekstrometorfandan daha etkili bir öksürük önleyicidir. Tarçın ayrıca antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir, bu yüzden bir kaşık tarçın ve bal alarak soğuk algınlığını önleyebilirsiniz.
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