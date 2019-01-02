YEMEK

7 gün boyunca her gün bu karışımı yerseniz ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Bal ve tarçın, popüler bir tatlandırıcı ve harika bir baharat haline gelmenin yanı sıra eski tıbbi ürünlerdir. Tarçın ve balın birlikte neler yapabileceğini görünce şaşıracaksınız. Etkilerini öğrenince ilk yardım çantanızda bile bulundurmak isteyeceksiniz.

7 gün boyunca her gün bu karışımı yerseniz ne olur?

1. Mucize kilo kaybı

Günde bir kaşık tarçın ve bal alın, ılık suya koyun, Sabahları aç karnına için. Düzenli bir şekilde bu karışımı tüketirseniz diyetinize olumlu anlamda katkı sağlarsınız.

hızlıca içip yağ solmasını izleyin. Diyetin iyileştirilmesini ve egzersiz miktarını arttırmayı içermeyen çoğu kilo verme projesinde olduğu gibi, bal / tarçın diyeti gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Ve kanıtlar gerçekten buna işaret ediyor. Şekeri, işlenmiş yiyecekleri azaltarak ve egzersiz yaparak kalori yakarak diyetinizi geliştirmeye çalışın.

2. Düşük kalp hastalığı riski

kalp

Tarçın ve bal, kalp hastalıklarında bir belirteç olan kronik enflamasyonla savaşır. Sadece bal ve tarçın, HDL (iyi) kolesterolü arttırırken LDL (kötü) kolesterol ve trigliserit seviyelerini azalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Hem tarçın hem de bal, kalbe kan dolaşımını artıran ve pıhtıları önleyen antioksidanlarla doludur.

3. Yaraları iyileştirir

Bal, yüzyıllardır yaraları tedavi etmek için kullanılmış bir doğal şifacıdır. Hem bal hem de tarçın bir araya geldiğinde antibakteriyeldir ve enflamasyonu azaltır. Tarçın ve balının birlikte en iyi kullanımlarından biri diyabetik ayak ülserlerinin tedavisidir.

4. Kan şekerini düşürür

kan şekeri

Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisine ek olarak tarçın ve bal, şeker hastalığının önlenmesine ve şeker hastalarının kan şekeri seviyesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Tarçın, şeker artışını azaltır ve insülin duyarlılığını arttırır. Balın kan şekeri seviyeleri üzerinde şekerin kendisinden daha az etkisi vardır. İkisini tatlandırıcılar için bir alternatif olarak kullanmak kan şekerini kontrol etmede yardımcı olur.

5. Parkinson ve alzheimer riskini azaltır

alzheimer

Tarçın ve bal ikilisinin, parkinson ve alzheimer konusunda etkisi hala labaratuvar ortamında araştırılıyor. Tam olarak kanıtlanmasa da tarçının nöronları ve hastalığın kilit noktaları olan diğer beyin fonksiyonlarını koruduğu yönünde olumlu sonuçlar alındı.

6. Kansere karşı koruyucu

tarçın

Labaratuvar ortamında yapılan araştırma sonucu tarçın özlerinin kanser hücrelerinin ve tümörlerinin büyümesini önleyebileceğine dair göstergeler ortaya çıktı. Tarçın kolon kanserine bağlı enzimleri detoksifiye edebilir ve daha fazla büyümeye karşı koruyabilir. Hem tarçın hem de bal antioksidanlarla dolu olduğundan kolon kanserine karşı koruyabilirler.

7. Öksürük kesicidir

öksürük

Bal dekstrometorfandan daha etkili bir öksürük önleyicidir. Tarçın ayrıca antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir, bu yüzden bir kaşık tarçın ve bal alarak soğuk algınlığını önleyebilirsiniz.

Kaynak

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Her hali mükemmel: Patlıcanla hazırlayabileceğiniz 10 nefis yemekHer hali mükemmel: Patlıcanla hazırlayabileceğiniz 10 nefis yemek
Lezzetli ve sağlıklı meyve sebze seçmenin 7 püf noktasıLezzetli ve sağlıklı meyve sebze seçmenin 7 püf noktası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bal ve tarçın balın faydaları tarçının faydaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

3 yaşındaki oğlunu o hastalıktan kelle paça ile kurtardı!

3 yaşındaki oğlunu o hastalıktan kelle paça ile kurtardı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cinsel gücü artırmak için...

Cinsel gücü artırmak için...

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İddiası büyük: Haftada 5 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti

İddiası büyük: Haftada 5 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti

Asırlık bir lezzet: Kaz tiridi

Bu yemeği yedikten sonra 2 saat sohbet etmek zorundalar!

Her hali mükemmel: Patlıcanla hazırlayabileceğiniz 10 nefis yemek

Her hali mükemmel: Patlıcanla hazırlayabileceğiniz 10 nefis yemek

Lezzetli ve sağlıklı meyve sebze seçmenin 7 püf noktası

Lezzetli ve sağlıklı meyve sebze seçmenin 7 püf noktası

Bu döner bir başka: Bütün balık döneri yiyenler bayılıyor!

Bu dönerin neyden yapıldığını tahmin edemezsiniz...

Ne yediğimizi bilmek istiyoruz! Kaşar peyniri ile tost peyniri arasındaki fark nedir?

Kaşar peyniri ile tost peyniri arasındaki fark nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.