7 gün boyunca her gün bu karışımı yerseniz ne olur?

1. Mucize kilo kaybı

Günde bir kaşık tarçın ve bal alın, ılık suya koyun, Sabahları aç karnına için. Düzenli bir şekilde bu karışımı tüketirseniz diyetinize olumlu anlamda katkı sağlarsınız.

hızlıca içip yağ solmasını izleyin. Diyetin iyileştirilmesini ve egzersiz miktarını arttırmayı içermeyen çoğu kilo verme projesinde olduğu gibi, bal / tarçın diyeti gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Ve kanıtlar gerçekten buna işaret ediyor. Şekeri, işlenmiş yiyecekleri azaltarak ve egzersiz yaparak kalori yakarak diyetinizi geliştirmeye çalışın.

2. Düşük kalp hastalığı riski

Tarçın ve bal, kalp hastalıklarında bir belirteç olan kronik enflamasyonla savaşır. Sadece bal ve tarçın, HDL (iyi) kolesterolü arttırırken LDL (kötü) kolesterol ve trigliserit seviyelerini azalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Hem tarçın hem de bal, kalbe kan dolaşımını artıran ve pıhtıları önleyen antioksidanlarla doludur.

3. Yaraları iyileştirir

Bal, yüzyıllardır yaraları tedavi etmek için kullanılmış bir doğal şifacıdır. Hem bal hem de tarçın bir araya geldiğinde antibakteriyeldir ve enflamasyonu azaltır. Tarçın ve balının birlikte en iyi kullanımlarından biri diyabetik ayak ülserlerinin tedavisidir.