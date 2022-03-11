7 günlük bebeğine acımadı! "Bu vahşiliğin de ötesinde..."

Shahzaib Khan, evine baskın yapmak, iki yıllık eşinden bebeği Jannat'ı zorla teslim etmesini istemek ve sonrasında onu öldürmekle suçlanıyor.Genç adam, 7 Mart Pazartesi günü Pakistan'ın Mainwali şehrinde meydana gelen olayın ardından tutuklandı. Polis, zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ve bugün tutuklandığını söyledi. Küçük kızın dayısı Hidayetullah Han, kayınbiraderi hakkında resmi şikayette bulundu. Hidayetullah da olay yerinde olduğunu iddia etti ve bebeği Shahzaib'den geri almaya çalıştığını söyledi.

"BEBEK KIZ DOĞUNCA ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI"

Shahzaib'in, bir kızı olduğunu öğrenir öğrenmez bebeği kabul etmeyi reddettiğini ve olayın gerçekleştiği Pazartesi günü, o günden beri ilk kez eve adım attığını açıkladı. Olaya dair açıklamalarda bulunan bebeğin dayısı, "Bebek kız doğunca çileden çıkmıştı. Kızı bizden aldı ve onu öldürdü." dedi. Aynı zamanda Şahzaib'in kendisini ve ailenin geri kalanını müdahale etmemeleri için silahla tehdit ettiğini iddia etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kız bebeğin vahşice öldürülmesi Pakistan'da infial yarattı. Kız bebek cinayetlerinin uzun süredir gündemde olduğu Pakistan'da haber büyük öfkeye yol açtı. Pakistan'daki bir sosyal yardım kuruluşu olan Edhi Refah Örgütü'nün başkanı Faysal Edhi'ye göre, son iki yılda başkent Karaçi'de çoğu kız olmak üzere 500'den fazla ölü bebek çöpe atıldı. Pakistan geçen yıl cinsiyet eşitliği açısından dünyada dördüncü sırada yer almıştı.

Trajik haberler, Pakistan'da tepkilere yol açtı ve birçok sosyal medya kullanıcısı farklı platformlardan öfkelerini paylaştı. Tehseen Qasim Twitter'da "Bu barbarlığın, vahşiliğin ve gaddarlığın ötesinde. Bu vahşeti durdurmanın tek çözümü onu alenen asmaktır." dedi.



