Savaşta barış çiçeği! Sonunda savaştan iki gün önce doğan kızlarına kavuştular

Avustralyalı bir çift, savaşın alt üst ettiği Ukrayna'da gerçekleşen erken doğumun ardından nihayet taşıyıcı bebekleriyle tanışabildi. Çift, Ukrayna'daki bir taşıyıcı annelik kurumundan yardım almaya karar vermeden önce, yedi yıllık bir süre boyunca 15 başarısız tüp bebek girişimi ve bir düşük yaşadı. Ancak Rusya ile ani çatışma, planlarını sekteye uğrattı.

20 yıldır birlikte olan Van Nooten ve Middleton, Ukrayna aktarmalı uçuşlarının iptal edildiğini öğrendiklerinde Dubai Havalimanı'ndaydılar. Son dakikada Polonya'ya bir gezi planı yaptılar ve Odesa'da küçük Alba'nın bulunduğu yerden yaklaşık üç saatlik bir sürüş mesafesindeki Moldova'ya seyahat etmeyi başardılar. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan Alba'ya kavuşup başını okşadılar.

"BU ONLARIN EN GÜZEL GÜNÜ"

Çiftin yakın arkadaşları, “Bu onların en güzel günüydü. Şimdi Alba ile her anın tadını çıkarıyorlar.” dedi. "Alba’nın yolu uzun, bu yüzden lütfen ona düşüncelerinizde ve dualarınızda yer vermeye devam edin." diyerek dua dileklerini belirtti.

Geçen hafta arkadaşları tarafından takipçilerine Alba'nın durumuyla ilgili bilgi vermek için kurulan bir Instagram sayfasında, Alba’nın beyninde ve akciğerlerinde kanama olduğu duyuruldu. Aile konuyla ilgili olarak, "Bize küçük bir kanama olduğu söylendi. Doktorlar şimdi onu yakından izliyor." dediler. Doktorlar ise bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptıkları açıklamada, "Bu, umduğumuz güncelleme olmasa da, bu tür komplikasyonlar, gebelik sürecinde doğan bebekler için nadir değildir" ifadelerini kullandı.

Alba çok erken doğduğu için birkaç hafta daha yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bakılması gerekecek. Van Nooten ve Middleton şimdi kızlarının komşu bir ülkedeki başka bir hastaneye nakledilmesi için çabalıyorlar.Çiftin bir sonraki adımı, Alba'nın Ukrayna'dan ayrılmak için yeterince sağlıklı bir duruma gelmesini beklemek.

TİCARİ TAŞIYICI ANNELİK BAZI YERLERDE YASA DIŞI

Van Nooten, taşıyıcı anne Eylül'de hamile kalmadan önce, embriyolarını Mayıs 2021'de yurt dışına göndermişti. Avustralyalılar, aslında çift yola çıkmadan önce Rusya ile artan gerilim nedeniyle Ukrayna'ya girmemeleri konusunda uyarılmıştı. Alba'nın hastanesindeki personelin, Rus askerlerini tıbbi tesislere bomba atmaktan caydırmak için yeterli olacağını umarak yenidoğan yoğun bakım koğuşunun çatısına tıbbi işaretler koyduğunu anlattı.

Aileyi güvenli bir şekilde evlerine ulaştırmak için para toplamak amacıyla kurulan bir bağış kampanyası 60.000 dolardan fazla para topladı. Avustralya'da ticari taşıyıcı annelik yasa dışıdır. NSW, Queensland ve ACT'de ebeveynlerin denizaşırı bir taşıyıcı anne için para ödemesi yasa dışıdır. Ancak Victoria eyaletinde denizaşırı taşıyıcı annelik yasaldır.



