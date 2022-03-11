Akılalmaz olay! Cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı

Bir havalimanında 2 aylık hamile kadın, cinsel organında bulunan uyuşturucu maddeyle uçağa binmeye çalıştı. Kadının şüpheli hallerinin personelin dikkatini çekmesi üzerine ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleri tarafından yakalandı.

PREZERVATİFİN İÇERİSİNE KOYDU

19 yaşındaki genç kadın, uyuşturucu haplarını yuvarlak bir poşete sararak prezervatifin içine yerleştirdi. Bu yöntem sayesinde cinsel organında uyuşturucu maddeyle uçağa binmek istedi. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleri tarafından yakalanan kadının aynı bölgede uyuşturucu kaçaklığı suçundan gözaltından alınan 3 kadından biri olduğu belirlendi. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileri, bu olayların ardından havalimanındaki denetimleri sıklaştırdı.



