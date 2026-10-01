7 Kez ölümden döndü! Dünyanın en şanssız adamı olarak biliniyordu: Piyangodan servet kazandı

Frane Selak’ın hikayesi yakından incelendiğinde dikkat çekici tarih ve olay farklılıkları ortaya çıkıyor. Aynı kazanın farklı yıllarda yaşandığının aktarılması, kazaların gerçekleştiği yerlerin değişmesi ve bazı olayların dönem arşivlerinde bulunamaması, yıllardır anlatılan hikayenin ne kadarının doğrulanabildiği sorusunu gündeme getirdi.

HER ŞEY BİR TREN KAZASIYLA MI BAŞLADI?

Selak’ın hayatındaki ilk büyük tehlikenin 1962 yılında yaşandığı uzun yıllar boyunca çeşitli yayınlarda anlatıldı.

Bu versiyona göre Selak, Saraybosna’dan Dubrovnik’e giden trende yolculuk ediyordu. Tren raydan çıkarak nehre sürüklendi. Vagonlardan çıkmayı başaran Selak’ın kıyıya kadar yüzerek hayatta kaldığı, olayda ise 17 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Ancak başka yayınlarda aynı olayın tarihi 1958 olarak veriliyor. Hatta bazı anlatımlarda Selak’ın ilk kez bir otobüs kazası geçirdiği, tren kazasının ise daha sonra yaşandığı belirtildi. Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda ise olayın 1965 yılında meydana geldiği iddia edildi.

ARŞİVLERDE AYNI HİKAYEYE RASTLANMIYOR

Tarihlerin yanı sıra kazanın bilançosunda da ciddi farklılıklar bulunuyor. 1958 yılında Yugoslavya sınırları içinde, Jablanica yakınlarında bir trenin Neretva Nehri'ne düştüğü biliniyor. Fakat dönemin kayıtlarına göre bu olayda iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kazadan sağ kurtuldu.

Dolayısıyla bu olay, Selak’ın hikayesinde anlatılan 17 kişinin öldüğü tren kazasıyla örtüşmüyor.

1962 yılında da Kumanovo yakınlarında 25 kişinin öldüğü bir tren kazası kayıtlara geçmiş durumda. Ancak bu olayın da Selak’ın anlattığı kazayla aynı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmuyor.

Üstelik Selak’ın nasıl yaralandığı konusunda bile kaynaklar aynı bilgiyi vermiyor. Bazı haberlerde omzunun, bazılarında ise kolunun kırıldığı yazılıyor. Kimi anlatımlarda ise kazadan kaçarken bir kadının elinden tuttuğu öne sürülüyor.

UÇAKTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI DA TARTIŞMALI

Selak’ın hayatındaki ikinci büyük olayın 1963 yılında meydana geldiği anlatılıyor. İddiaya göre uçakta yolculuk yaptığı sırada uçağın arka kapılarından biri açıldı ve Selak ile bir kabin görevlisi uçaktan dışarı savruldu. Selak’ın düşüşten kurtulduğu, uçaktaki diğer yolcuların ise hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Ancak bu olayın da bağımsız kayıtlarla doğrulanması mümkün olmadı. Dönemin Yugoslavya’sına ilişkin havacılık kazası kayıtlarında, 1962 ve 1963 yıllarında çok sayıda kişinin öldüğü böyle bir uçak kazasına rastlanmadığı belirtildi.

Bu da Selak’ın hayat hikayesindeki en çarpıcı olaylardan birinin doğrulanmasını zorlaştırıyor.

BİR BAŞKA İDDİA: OTOBÜS NEHRE YUVARLANDI

Selak’ın üçüncü büyük kazasının ise 1966 yılında gerçekleştiği anlatılıyor. Hikayenin en çok aktarılan versiyonuna göre Selak’ın içinde bulunduğu otobüs, Split yakınlarında yoldan çıkarak nehre düştü. Kazada dört kişinin öldüğü, Selak’ın ise yine hayatta kaldığı belirtildi.

Fakat olayın yeri konusunda da kaynaklar birbirini tutmuyor. Bazı yayınlar otobüsün Bosna Nehri'ne düştüğünü söylerken, başka anlatımlarda kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiği ve otobüsün bariyerleri aşarak bir vadiye yuvarlandığı aktarıldı.

Dönemin gazete arşivlerinde 1966 yılında altı kişinin hayatını kaybettiği bir otobüs kazasına rastlanıyor. Ancak bu kazada otobüsün nehre değil, Titograd yakınlarındaki bir vadiye düştüğü belirtildi.

Bu nedenle söz konusu kazanın Selak’ın anlattığı olay olup olmadığı da netlik kazanmıyor.

OTOMOBİLLERİ DE ALEV ALDI

Selak’ın başından geçtiği öne sürülen sonraki iki olay otomobilleriyle ilgili. Yıllar içinde yayımlanan haberlerde, kullandığı iki farklı aracın yangın çıkardıktan sonra patladığı anlatıldı. Başka kaynaklarda ise ilk otomobilin yalnızca alev aldığı, ikinci aracın ise yangının ardından patladığı ifade edildi.

Bu olaylarda başka kişilerin hayatını kaybetmemesi ve olaylara ilişkin ayrıntılı kayıtların bulunmaması nedeniyle söz konusu kazaların bağımsız olarak doğrulanması da mümkün görünmüyor.

UNPROFOR AYRINTISI KAFALARI KARIŞTIRDI

Hikayenin son büyük kazalarından biri ise 1990'lı yıllarda yaşandığı iddia edilen otomobil kazası. Selak’ın otomobiliyle Karlobag yönünde ilerlerken bir UNPROFOR aracının kendisini yoldan çıkmaya zorladığı ve aracının uçuruma yuvarlandığı öne sürülüyor. Bazı anlatımlarda aracın 150 metre, bazılarında ise 300 metre derinliğindeki bir uçuruma düştüğü belirtildi.

Buradaki en dikkat çekici ayrıntı ise tarih. Bazı kaynaklar olayın 1996 yılında gerçekleştiğini yazarken, başka bir yayın kazanın 1995'te meydana geldiğini belirtti. UNPROFOR’un eski Yugoslavya’daki görevi ise Mart 1995’te sona ermişti.

Dolayısıyla 1996 tarihinin kullanıldığı anlatımlarda, olayın UNPROFOR ile ilişkilendirilmesi ayrıca soru işareti oluşturuyor.

ÖLÜMDEN KURTULDU, SONRA MİLYONLUK İKRAMİYEYİ KAZANDI

Frane Selak’ın hikayesini dünya çapında ilgi çekici hale getiren son bölüm ise piyango. Yıllarca ölümcül kazalardan kurtulduğu anlatılan Selak’ın 2002 yılında piyangodan yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.

Fakat bu olayda da farklı tarihler karşımıza çıkıyor. Bazı kaynaklarda büyük ikramiyeyi nisan ayında kazandığı belirtilirken, sosyal medyada dolaşan başka bir anlatıda 73. doğum gününden iki gün sonra piyango bileti aldığı ve ikramiyeyi kazandığı ifade edildi.

Piyango bileti almaya ne zaman başladığı konusunda da kaynaklar arasında farklılık var. Bir anlatı Selak’ın yıllarca aynı sayılarla oynadığını söylerken, başka bir kaynak ilk piyango biletini 72 yaşında aldığını aktardı.

PEKİ FRANE SELAK’IN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Frane Selak’ın gerçekten çok sayıda ölümcül kazadan kurtulup kurtulmadığını bugün bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak kolay değil. Bunun temel nedeni, olayların önemli bölümünün yıllar sonra yayımlanan haberlerde ve Selak’ın kendi anlatımlarında yer alması.

Daha da önemlisi, hikayenin farklı versiyonlarında tarihler, kaza yerleri, hayatını kaybedenlerin sayısı ve Selak’ın aldığı yaralar değişiyor.

Bazı dönem kayıtlarında Selak’ın anlattığı olaylara benzeyen kazalar bulunsa da bunların doğrudan Selak’ın yaşadığı kazalar olduğunu kanıtlayan bağımsız belgeler bulunmuyor.

Bu nedenle Frane Selak’ın 'dünyanın en şanssız adamı' olarak ünlenmesini sağlayan hikaye, yıllar içinde medya ve sosyal medya aracılığıyla büyüyen son derece sıra dışı bir anlatı olarak varlığını sürdürüyor.

Ancak hikayenin bütün ayrıntılarının doğrulanmış tarihsel gerçekler olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle çok sayıda kişinin öldüğü öne sürülen tren ve uçak kazalarına ilişkin resmi kayıtların bulunmaması, anlatının bazı bölümleri üzerindeki soru işaretlerini korumaya devam ediyor.

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