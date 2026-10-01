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Yapay zekadan 'tarihi' başarı: 217 yıllık şifreli savaş mektubunu çözdü!

Fransız General Auguste de Marmont’a gönderilen ve onlarca yıldır çözülemeyen şifreli savaş mektubu, GPT-6 Astra ile çözüldü. Tüm süreç yaklaşık altı saatlik hesaplama süresi alırken, Napolyon dönemine ait mektubun tarihi de 1807’den Mart 1809’a düzeltildi.

Yapay zekadan 'tarihi' başarı: 217 yıllık şifreli savaş mektubunu çözdü!
Enes Çırtlık

Napolyon dönemine ait şifreli bir savaş mektubunun çözümünde yapay zekâ kullanıldı.

Yapay zekadan tarihi başarı: 217 yıllık şifreli savaş mektubunu çözdü! 1

Çözümü inceleyen kriptografi tarihçisi Satoshi Tomokiyo’nun Cryptiana adlı internet sitesi, mektubu artık çözülmüş olarak ve düzeltilen 1809 tarihiyle listeliyor.

TEK BİR TARAMADAN 1.300 BİRİM ÇIKARILDI

Çalışmanın başlangıç noktası, 1969 tarihli bir Fransız askeri dergisinden alınan taramaydı. Görüntüde açık metinle yazılmış bir satırın yanında, sayılar, harfler ve özel olarak oluşturulmuş işaretlerden oluşan 24 satır bulunuyordu.

Astra, görüntüyü satırlara ayırarak 1.300 birimi kaydetti. Başlangıçta 175 farklı el çizimi biçim olarak sınıflandırılan işaretler, daha sonra 155 ayrı işaretten oluşan bir katalogda toplandı.

Mevcut bir kısmi şifre tablosu yalnızca 33 harf değeri sağlıyor ve 435 birimi açıklıyordu. Model, kalan bölümler için “simulated annealing” yöntemiyle çalışan bir çözüm programı yazdı.

Olası okumalar Fransızcanın dil örüntüleriyle karşılaştırıldı. Ayrıca tek başına bir kelimeyi temsil eden 29 işaret belirlendi. Önerilen her okuma daha sonra taramayla karşılaştırıldı.

Tüm süreç, yapay zeka modeli için yaklaşık altı saatlik hesaplama süresi gerektirdi.

Yapay zekadan tarihi başarı: 217 yıllık şifreli savaş mektubunu çözdü! 2

KONTROL ÇALIŞMASINDA DA AYNI METNE ULAŞILDI

Marmont’un anıları ve diğer Napolyon dönemi metinleri kullanılmadan yapılan ayrı bir kontrol çalışması da aynı okumayı verdi. Böylece çözümün, kullanılan dil malzemesinde mektubun içeriğinin önceden bulunmasına bağlı olmadığı görüldü.

AVUSTURYA’NIN SALDIRISINDAN HEMEN ÖNCE YAZILMIŞ

Mektubun, Mart 1809’un sonunda, Napolyon’un üvey oğlu ve İtalya Kral Naibi Eugène de Beauharnais’nin karargâhında hazırlandığı belirlendi.

Napolyon, Beauharnais’ye Fransız ve müttefik orduları hakkında Marmont’u şifreli biçimde bilgilendirmesi talimatını vermişti. Avusturya ise 10 Nisan’da savaşı başlattı.

Çözülen metin, asker sayılarını ve Avusturya birliklerinin konumlarını içeriyor. Marmont’a “bazı birliklerden veya bir ayaktakımı topluluğundan” çekinmemesi yönünde bir mesaj da veriyor. Bu bölüm, Napolyon’un 1865’ten beri basılan yazışmalarındaki bir boşluğu tamamlıyor.

Kaynak: All-AI.de

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur; temsilidir.

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yapay zeka mektup GPT‑6 Astra Napolyon Bonapart
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