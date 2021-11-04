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7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?

04.11.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk gösterim tarihi 8 Ekim 2019 olan 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin'e, senaristliği ise Kubilay Tat'a ait. 2019'da Türkiye'de en çok izlenen film olan 7. Koğuştaki Mucize'nin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Mesut Akusta, Deniz Baysal gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte detaylar...

7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?

Zihinsel engelli Memo ile küçük kızı Ova'nın dram dolu hikayesinin işlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlandı. 2019'da gösterime giren film 90.075.266 TL hasılat yaptı. İşte merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

2019'da yayınlanan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi.

7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Özgür Avşar
Nadi Güler
Ferit Kaya: Ali
Mert Zaim
Serhan Onat: Meydancı Selim
Basri Albayrak
Emre Yetim: Ayna
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Serhat Üstündağ
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Özgür Dereli
Doğukan Polat: Tevfik
Serdar Akülker


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Aras Bulut İynemli
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