7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?

Zihinsel engelli Memo ile küçük kızı Ova'nın dram dolu hikayesinin işlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlandı. 2019'da gösterime giren film 90.075.266 TL hasılat yaptı. İşte merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

2019'da yayınlanan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Özgür Avşar

Nadi Güler

Ferit Kaya: Ali

Mert Zaim

Serhan Onat: Meydancı Selim

Basri Albayrak

Emre Yetim: Ayna

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Serhat Üstündağ

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Özgür Dereli

Doğukan Polat: Tevfik

Serdar Akülker



